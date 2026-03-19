پیام تبریک مسرور بارزانی به مناسبت عید فطر

نخست‌وزیر اقلیم کوردستان عید فطر را به مسلمانان تبریک گفت

نخست‌وزیر اقلیم کوردستان به مناسبت فرارسیدن عید فطر، گرم‌ترین تبریکات خود را به تمامی مسلمانان کوردستان، عراق و جهان ابراز کرد. وی همچنین ابراز امیدواری کرد که این عید به مایه‌ای برای شادی، آرامش و پایان جنگ و تنش‌ها در منطقه و جهان تبدیل شود.

مسرور بارزانی، نخست‌وزیر دولت اقلیم کوردستان، شامگاه پنجشنبه ۱۹ مارس ۲۰۲۶ (۲۸ اسفند ۱۴۰۴)، به مناسبت فرارسیدن عید فطر، پیامی منتشر کرد.

در پیام نخست‌وزیر آمده است: به مناسبت فرارسیدن عید فطر، گرم‌ترین تبریکات خود را به تمامی مسلمانان کوردستان، عراق و جهان تقدیم می‌کنم.

در ادامه‌ی پیام مسرور بارزانی آمده است: امیدوارم خداوند بزرگ و مهربان، روزه و عبادات همه را قبول کرده باشد و این عید به مایه‌ای برای شادی، آرامش و پایان جنگ و تنش‌ها در منطقه و جهان تبدیل شود.

نخست‌وزیر در پایان پیام خود می‌گوید: عید فطر بر همگان مبارک باد و خداوند بزرگ کوردستان را حفظ کند.

 
مصطفی ابراهیم ,