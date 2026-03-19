پرزیدنت بارزانی ابراز امیدواری کرد فرارسیدن عید فطر مناسبتی برای صلح و آرامش در منطقه باشد

پرزیدنت مسعود بارزانی به مناسبت عید فطر پیامی منتشر کرد و ضمن تبریک به خانواد‌های شهد و پیشمرگان قهرمان، ابرا امیدواری کرد خداوند این عید را به منشاء صلح و آرامش تبدیل کند

متن پیام پرزیدنت بارزانی به این شرح است:

به نام خداوند بخشنده مهربان

به مناسبت عید فطر، گرم‌ترین تبریکات خود را به مسلمانان جهان، عراق و کوردستان تقدیم می‌کنم. عید فطر را به خانواده‌های سربلند شهدا، پیشمرگه‌های قهرمان و تمامی شهروندان کوردستان تبریک می‌گویم.

در این مناسبت مبارک، برای مردم عزیز کوردستان آرزوی سربلندی و خوشبختی دارم و از خداوند بزرگ می‌خواهم روزه و دعاهای همه مسلمانان را قبول فرماید و این عید را به صلح و آرامش برای منطقه و تمامی بشریت تبدیل کند.

مسعود بارزانی

۳۰ رمضان ۱۴۴۷ هجری قمری

۱۹ مارس ۲۰۲۶ (۲۸ اسفند ۱۴۰۴)