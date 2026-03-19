رئیس اقلیم کوردستان: وظیفه‌ی همگان است که با احساس مسئولیت تاریخی و ملی برای حفظ موجودیت اقلیم کوردستان و مقابله با چالش‌ها تلاش کنند

1 ساعت پیش

رئیس اقلیم کوردستان، ضمن تبریک عید به مسلمانان، تأکید کرد: در این شرایط حساس که منطقه با تنش‌ها و خطرات جنگ روبه‌روست، وظیفه‌ی همگان است که با احساس مسئولیت تاریخی و ملی برای حفظ موجودیت اقلیم کوردستان و مقابله با چالش‌ها تلاش کنند.

نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کوردستان، روز پنجشنبه ۱۹ مارس ۲۰۲۶ (۲۸ اسفند ۱۴۰۴)، به مناسبت فرارسیدن عید فطر، پیامی منتشر کرد.

در پیام رئیس اقلیم آمده است: به مناسبت فرا رسیدن عید سعید فطر، گرم‌ترین تبریکات خود را به تمامی مسلمانان در کوردستان، عراق و جهان تقدیم می‌کنم. به‌طور ویژه این عید را به خانواده‌ها و بستگان سرافراز شهدا تبریک می‌گویم و امیدوارم این عید مایه‌ی آرامش، آسایش و خوشبختی برای همگان باشد.

نچیروان بارزانی می‌گوید: بیایید مفاهیم و پیام‌های والای این عید، از جمله گذشت، بخشش و آشتی را به فرصتی تازه برای تقویت همبستگی و همزیستی تبدیل کنیم.

وی همچنین اشاره کرد: «در این شرایط حساس که منطقه ما با تنش‌ها و تهدیدات جنگی مواجه است، وظیفه‌ی همگان است که با مسئولیت‌پذیری تاریخی و ملی برای حفظ موجودیت اقلیم کوردستان و رویارویی با چالش‌ها تلاش کنند.»

در بخش دیگری از پیام رئیس اقلیم آمده است: «ما با امید و خوش‌بینی به آینده می‌نگریم و اطمینان داریم که مردم کوردستان با پایداری و همبستگی، از این مرحله دشوار نیز عبور خواهند کرد. امیدوارم این عید برای همه، عیدی سرشار از خیر و خوشبختی باشد.»