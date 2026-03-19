فیلم مرگ در میان زندگی، جایزه هیئت داوران سینمای جوانان را از آن خود کرد

فیلم کوتاه "مرگ در میان زندگی" به کارگردانی "ریکار برزان"، موفق به کسب جایزه هیئت داوران در ششمین دوره جشنواره سینمای جوانان در بغداد شد.

امروز پنج‌شنبه، ۱۹ مارس ۲۰۲۶، ریکار برزان در گفت‌وگو با کوردستان۲۴ درباره کسب این مقام گفت: در این رویداد سینمایی که از سوی سندیکای هنرمندان عراق سازماندهی شده بود، ۱۰۰ فیلم شرکت داشتند که از میان آن‌ها تنها ۱۰ فیلم نامزد دریافت جایزه شدند. خوشبختانه فیلم کوتاه "مرگ در میان زندگی" توانست جایزه هیئت داوران را به دست آورد.

ریکار برزان، نویسنده و کارگردان چهار فیلم کوتاه هستم که هر کدام از آن‌ها در چندین جشنواره و فعالیت هنری داخلی و بین‌المللی شرکت کرده‌اند.

وی در ادامه افزود: به فعالیت هنری ادامه می‌دهم و امیدوارم فیلم‌هایم در سطح گسترده‌تری در جشنواره‌های جهانی حضور یابند.