تقویت دسترسی پایدار کودکان ایران به خدمات حیاتی سلامت در پی جنگ
ارسال تجهیزات بهداشتی اضطراری برای بیش از ۲۲۶ هزار نفر و گسترش حمایتهای روانی از کودکان آسیبدیده
صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف)، ۱۹ مارس ۲۰۲۶ (۲۸ اسفند ۱۴۰۴)، اعلام کرد در پی افزایش نیازهای انسانی ناشی از جنگ در ایران، اقداماتی را برای بازگرداندن دسترسی پایدار کودکان و خانوادهها به خدمات ضروری سلامت در حال اجرا است.
بر اساس اعلام یونیسف، این نهاد در هماهنگی با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران، مجموعهای از تجهیزات و امکانات بهداشتی را برای پاسخ به شرایط اضطراری تهیه و ارسال کرده است. این کمکها شامل ۲ واحد سیار بهداشتی، ۸ چادر ویژه مراقبتهای بهداشتی اولیه و ۸۱ کولهپشتی حاوی اقلام اضطراری سلامت است که با هدف ارائه خدمات فوری به مناطق آسیبدیده مورد استفاده قرار میگیرد.
یونیسف همچنین از تداوم روند ارسال کمکها خبر داده و اعلام کرده است که ۲ چادر دیگر برای ارائه خدمات بهداشتی اولیه و ۱۳۱ کولهپشتی حاوی اقلام اضطراری در حال ارسال است. پیشبینی میشود این تجهیزات بتواند به دستکم ۲۲۶٬۰۰۰ نفر خدماترسانی کند.
در کنار تأمین خدمات درمانی، یونیسف بر اهمیت حمایتهای روانی-اجتماعی نیز تأکید کرده و اعلام کرده است که دامنه این خدمات برای کودکانی که از تشدید درگیریها آسیب دیدهاند، در حال گسترش است.
این نهاد بینالمللی در پایان با تأکید بر ضرورت حمایت فوری از کودکان اعلام کرد: کودکان باید مورد حمایت قرار گیرند و به خدمات حیاتی و فوری سلامت دسترسی داشته باشند.