مسرور بارزانی و برایان ماست تحولات منطقه را بررسی کردند
تأکید بر تقویت روابط و گسترش هماهنگی برای مقابله با چالشها
نخستوزیر دولت اقلیم کوردستان و رئیس کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا در گفتوگویی تلفنی، آخرین تحولات کوردستان، عراق و خاورمیانه را مورد بررسی قرار دادند.
مسرور بارزانی، نخستوزیر اقلیم کوردستان، روز پنجشنبه ۱۹ مارس ۲۰۲۶ (۲۸ اسفند ۱۴۰۴)، در تماس تلفنی با برایان ماست، عضو کنگرهی آمریکا و رئیس کمیتهی امور خارجی مجلس نمایندگان این کشور، دربارهی تحولات اخیر منطقه گفتوگو کرد.
بر اساس بیانیهی منتشرشده در وبسایت دولت اقلیم کوردستان، دو طرف در این گفتوگوی تلفنی به بررسی آخرین رویدادها در اقلیم کوردستان، عراق و خاورمیانه پرداختند.
در این بیانیهی آمده است که مسرور بارزانی و برایان ماست بر اهمیت تقویت روابط دوجانبه و گسترش همکاری و هماهنگی مشترک برای مقابله با چالشهای پیشرو تأکید کردند.