نتانیاهو با درخواست ترامپ موافقت کرد

رئیس‌جمهور ایالات متحده فاش کرد، نخست‌وزیر اسرائیل پذیرفته است، دیگر به زیرساخت‌های انرژی ایران حمله نکند.

روز پنج‌شنبه، ۱۹ مارس ۲۰۲۶، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، پس از دیدار با سانای تاکایچی، نخست‌وزیر ژاپن، در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: از نخست‌وزیر اسرائیل درخواست کردم که زیرساخت‌های انرژی ایران را هدف قرار ندهد و نتانیاهو نیز با این درخواست موافقت کرده است.

ترامپ پیش‌بینی کرد، این جنگ که وارد هفته سوم خود شده است، به‌زودی به پایان برسد؛ هرچند هشدار داد که پیامدهای این جنگ بر ایران "وخیم" خواهد بود.

امنیت دریایی و تنگه هرمز

در رابطه با امنیت دریایی، ترامپ اعلام کرد که کشورش "به جای تمام دنیا" از تنگه هرمز دفاع می‌کند؛ این سخنان پس از آن مطرح شد که ادعا شد، تهران با استفاده از مین‌های دریایی، این آبراه بین‌المللی را مسدود کرده است.

رئیس‌جمهور آمریکا از کشورهایی که از بستن این تنگه آسیب دیده‌اند، خواست تا در حفاظت از آن مشارکت کنند، اگرچه کشورهای عضو ناتو تاکنون این درخواست را رد کرده‌اند.

حملات اسرائیل و آمریکا به ایران

آمریکا و اسرائیل در ابتدای جنگ بیشتر بر پایگاه‌های نظامی تمرکز داشتند، اما در چند روز گذشته استراتژی خود را تغییر داده و زیرساخت‌های انرژی ایران را هدف قرار دادند.

بزرگترین و مهم‌ترین حمله در ۱۸ مارس ۲۰۲۶ بە میدان گازی "پارس" رخ داد؛ زمانی که اسرائیل با هماهنگی آمریکا به میدان گازی "پارس جنوبی" و مرکز "عسلویه" حمله کرد. این حمله منجر به از کار افتادن ۲۰٪ از توان گازی ایران شد.

در ۸ مارس، مخازن سوخت در "شهران" و "شهر ری" در نزدیکی تهران مورد هدف قرار گرفتند و برای چندین روز در آتش می‌سوختند.

همچنین تأسیسات بندرعباس چندین بار مورد حمله قرار گرفته و کشتی‌های ایران در آنجا آسیب دیده‌اند.

برای اولین بار در ۱۸ مارس، اسرائیل به زیرساخت‌های نیروی دریایی و تأسیسات ایران در دریای خزر حمله کرد.

حملات ایران به کشورهای حوزه خلیج فارس

ایران در پاسخ به این حملات، چندین کشور حوزه خلیج فارس را هدف قرار داده است، به‌ویژه کشورهایی که میزبان پایگاه‌های نظامی آمریکا هستند.

در ۲ مارس و مجدداً در ۱۹ مارس، ایران به ایستگاه گازی "راس لفان" و مرکز صنعتی "مسیعید" در قطر حمله کرد. این حملات باعث اختلال در بخشی از صادرات گاز مایع (LNG) گردید.

همچنین به میدان گازی شاه، (یکی از بزرگترین میدان‌ها) و بندر "فجیره" که مرکز مهم ذخیره‌سازی نفت قطر است، حمله شد. همچنین بندر جبل علی" در دبی در اوایل ماه مارس مورد حمله قرار گرفت.

میدان نفتی "مجنون" در بصره نیز مورد هدف قرار گرفت که باعث شد عراق صادرات نفت از این میدان را برای مدتی متوقف کند.

ایران تهدید به حمله فوری به پالایشگاه "سامرف" و مجتمع صنعتی "جبیل" کرده و به کارکنان آن‌ها هشدار داده است که این مکان‌ها را تخلیه کنند.

پیشینه درگیری

در صبح روز شنبه، ۲۸ فوریه ۲۰۲۶، آمریکا و اسرائیل حملات هوایی گسترده‌ای را علیه ایران آغاز کردند که منجر به کشته شدن چندین تن از رهبران این کشور شد.

در مقابل، ایران بلافاصله به این حملات پاسخ داد و علاوه بر پرتاب تعدادی موشک به سمت اسرائیل، چندین پایگاه و مقر نظامی آمریکا را در کشورهای منطقه هدف قرار داد.