حمله اسرائیل به ارتش سوریه «در حمایت از دروزیها»
اربیل (کوردستان۲۴) – ارتش اسرائیل، امروز جمعه ۲۰ مارس، اعلام کرد که در پاسخ به حملات علیه جامعه دروزیها در استان جنوبی سویدا، به اردوگاههای ارتش سوریه حمله کرده است.
این درگیری بین کشورهای همسایه در حالی رخ میدهد که جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران، خاورمیانه را متلاطم کرده است.
ارتش اسرائیل اعلام کرد که شبانه به یک مقر و انبار تسلیحات در اردوگاههای نظامی سوریه در جنوب آن کشور حمله کرد.
ارتش میگوید: «این در پاسخ به وقایع دیروز بود که در آن غیرنظامیان دروزی در منطقه (سویدا) مورد حمله قرار گرفتند. ارتش اسرائیل اجازه نخواهد داد که به دروزیها در سوریه آسیبی برسد و به اقدامات خود برای حفاظت از آنها ادامه خواهد داد.»
اسرائیل کاتز، وزیر دفاع اسرائیل، در بیانیهای گفت: «ما اجازه نخواهیم داد که رژیم سوریه از جنگ ما علیه ایران و حزبالله برای آسیب رساندن به دروزیها سوءاستفاده کند. در صورت لزوم، ما با قدرت بیشتری حمله خواهیم کرد.»
دیدهبان حقوق بشر سوریه روز پنجشنبه گزارش داد که نیروهای دولتی و جنگجویان قبایل محلی در حومه غربی استان سویدا با نیروهای دروزی درگیر شدهاند.
این درگیری پس از آن آغاز شد که گلولههای خمپاره به مناطق تحت کنترل دروزیها اصابت کرد.
دیدهبان حقوق بشر سوریه گفت که محلههای مسکونی در شهر سویدا نیز مورد اصابت گلولههای خمپاره قرار گرفتهاند و باعث ایجاد وحشت و ترس در میان ساکنان شده است.
رسانههای دولتی سوریه به این درگیریها یا حملات هوایی اسرائیل اشارهای نکردند.
در ماه ژوئیه گذشته، تخمین زده شد که در جریان درگیری بین جنگجویان دروزی و قبایل سنی بادیهنشین در استان سویدا، هزاران نفر کشته شدهاند.
دولت سوریه اعلام کرد که نیروهایش برای متوقف کردن درگیریها مداخله کردهاند، اما شاهدان و ناظران آنها را به جانبداری از بادیهنشینان متهم کردند.
اسرائیل، که محل سکونت جامعهای از دروزیها نیز هست، در جریان این درگیریها نیروهای دولتی سوریه را بمباران کرد و گفت که برای دفاع از این اقلیت و اجرای خواستههای خود برای غیرنظامی شدن جنوب سوریه اقدام میکند.
اسرائیل و سوریه در ماه ژانویه، تحت فشار ایالات متحده، در اقدامی بیسابقه با هدف پایان دادن به دههها خصومت، توافق کردند که یک سازوکار تبادل اطلاعات ایجاد کنند.
پس از سرنگونی بشار اسد، رئیسجمهور برکنار شده سوریه در دسامبر ۲۰۲۴، اسرائیل نیروهای خود را به منطقه غیرنظامی تحت نظارت سازمان ملل در ارتفاعات جولان که ضمیمه اسرائیل است، منتقل کرد و صدها حمله هوایی در سوریه و همچنین تهاجمهای منظم انجام داده است.
