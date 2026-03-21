گزارش سنتکام از کاهش توان نظامی ایران در خلیج فارس

فرماندهی مرکزی نیروهای آمریکا (سنتکام) اعلام کرد که در پی بمباران یک پایگاه نظامی زیرزمینی، توانایی جمهوری اسلامی ایران برای تهدید امنیت تنگه هرمز و کشتیرانی بین‌المللی کاهش یافته است.

شنبه، ۲۱ مارس ۲۰۲۶، براد کوپر، فرمانده سنتکام، در یک پیام ویدئویی اعلام کرد که نیروهای آن‌ها تنها یک پایگاه زیرزمینی را تخریب نکرده‌اند، بلکه مراکز پشتیبانی اطلاعاتی و تجهیزات راداری هدایت موشکی را که برای رصد کشتی‌ها در تنگه هرمز استفاده می‌شد، از بین برده‌اند.

به گفته کوپر: این حمله توسط یک بمب ویژه با وزن بیش از دو تن انجام شده است.

پایگاه مذکور محل نگهداری موشک‌های کروز ضدکشتی و سکوهای متحرک پرتاب موشک بوده است.

وی همچنین اشاره کرد که در طول سه هفته جنگ، ۸ هزار هدف در ایران مورد اصابت قرار گرفته است، از جمله ۱۳۰ کشتی جنگی؛ وی این عملیات را بزرگترین حمله به یک نیروی دریایی از زمان جنگ جهانی دوم تاکنون دانست.

این تحولات در حالی رخ می‌دهد که در صبحگاه شنبه، ۲۸ فوریه ۲۰۲۶، آمریکا و اسرائیل حملات هوایی خود را به ایران آغاز کردند که منجر به کشته شدن چند تن از رهبران این کشور شد.

ایران نیز بلافاصله به این حملات پاسخ داد و علاوه بر شلیک تعدادی موشک به سمت اسرائیل، چندین پایگاه و مقر نظامی آمریکا را در کشورهای منطقه هدف قرار داد.