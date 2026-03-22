حملهی پهپادی به پایگاه پیشمرگه در چمچمال؛ وزارت پیشمرگه خواستار اقدام فوری بغداد شد
تکرار حملات به نیروهای پیشمرگه در شرایط حساس منطقهای
وزارت پیشمرگهی دولت اقلیم کوردستان از حملهی پهپادی بمبگذاریشده به یکی از پایگاههای این نیروها در منطقهی چمچمال خبر داد و خواستار اقدام فوری دولت عراق برای جلوگیری از تکرار این حملات شد.
وزارت پیشمرگهی اقلیم کوردستان روز یکشنبه ۲۲ مارس ۲۰۲۶ (۲ فروردین ۱۴۰۵)، در بیانیهای اعلام کرد شامگاه شنبه ۲۱ مارس، یک گروه «تروریستی و خارج از چارچوب قانون» با استفاده از یک پهپاد بمبگذاریشده، یکی از پایگاههای نیروهای پیشمرگه را در محدودهی چمچمال هدف قرار داده است.
در این بیانیه آمده است که این حمله با هدف «برهم زدن امنیت و ثبات منطقه» انجام شده و بهشدت محکوم میشود. وزارت پیشمرگه تأکید کرده است که تکرار چنین حملاتی در شرایطی صورت میگیرد که وضعیت کلی منطقه در مرحلهای حساس و پیچیده قرار دارد.
این نهاد نظامی همچنین از محمد شیاع سودانی، نخستوزیر عراق و فرماندهی کل نیروهای مسلح، خواست تا اقدامات لازم را برای «پایان دادن به این تجاوزات غیرقانونی» علیه پایگاههای پیشمرگه اتخاذ کند.
بر اساس این گزارش، این حمله در ادامهی سلسلهای از اقدامات مشابه رخ داده است. پیشتر نیز در روز چهارشنبه ۱۸ مارس ۲۰۲۶ (۲۸ اسفند ۱۴۰۴)، دو پایگاه وابسته به وزارت پیشمرگه در استانهای اربیل و سلیمانیه هدف حملات پهپادی قرار گرفتند که در نتیجه آن سه نیروی پیشمرگه زخمی شدند.
تداوم حملات پهپادی به مواضع پیشمرگه در حالی صورت میگیرد که تنشهای امنیتی در منطقه رو به افزایش است و مقامات اقلیم کوردستان خواستار واکنش قاطع بغداد برای مهار این تهدیدات شدهاند.