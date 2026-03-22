هاکان فیدان: نوروز نماد امید و پیوند فرهنگی مشترک در منطقه است

4 ساعت پیش

وزیر امور خارجه‌ی ترکیه با ارسال پیامی به رئیس اقلیم کوردستان، فرارسیدن عید نوروز را تبریک گفت و بر نقش این مناسبت به‌عنوان نمادی از امید، همبستگی و ارزش‌های مشترک فرهنگی در منطقه تأکید کرد.

ریاست اقلیم کوردستان اعلام کرد که روز یکشنبه، ۲۲ مارس ۲۰۲۶، نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کوردستان، به مناسبت عید نوروز پیام تبریکی از سوی هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه، دریافت کرده است.

بر اساس این بیانیه، وزیر خارجه‌ی ترکیه در این پیام، ضمن ابراز صمیمانه‌ترین تبریک‌ها، نوروز را نمادی از خیر، امید و یکی از ارکان مهم فرهنگ مشترک ملت‌های منطقه توصیف کرده است. وی همچنین ابراز امیدواری کرده که این عید، زمینه‌ساز تقویت دوستی، همبستگی و پاسداشت ارزش‌های مشترک میان ملت‌ها باشد.

در بخش دیگری از این پیام، فیدان به شرایط حساس کنونی منطقه اشاره کرده و با تأکید بر افزایش چالش‌ها و تنش‌ها، ابراز امیدواری کرده است که نوروز به برقراری صلح و آرامش برای تمامی مردم منطقه و جهان کمک کند.

در پایان، وزیر خارجه‌ی ترکیه با ارسال سلام‌های صمیمانه به رئیس اقلیم کوردستان و مردم این منطقه، برای آنان سالی سرشار از صلح، رفاه و خوشبختی آرزو کرده است.