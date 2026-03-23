افزایش چشمگیر ذخایر آبی سدهای اقلیم کوردستان

5 ساعت پیش

مدیریت کل سدها و منابع آبی وابسته به وزارت کشاورزی و منابع آب حکومت اقلیم کوردستان، جدیدترین آمار وضعیت سدها در ۲۴ ساعت گذشته را منتشر کرد که نشان‌دهنده افزایش قابل ‌توجه حجم آب ذخیره‌شده است.

بر اساس این گزارش کە ۲۳ مارس ۲۰۲۶ منتشر شدە، تنها در شبانه‌روز گذشته، بالغ بر ۲۴۲ میلیون متر مکعب آب وارد دو سد اصلی دوکان و دربندیخان شده است. این حجم از ورودی باعث افزایش ۸۳ سانتی‌متری تراز آب در سد دوکان و ۳۰ سانتی‌متری در سد دربندیخان شده است.

همچنین سد دهوک با ورودی ۲.۵ میلیون متر مکعب، شاهد افزایش یک متری تراز آب بوده است. سد گومسپان، نیم میلیون متر مکعب آب به ذخایر آن افزوده شده است. اکثر سدهای کوچک و متوسط نیز بە ظرفیت نهایی رسیده و سرریز شدەاند.

از سوی دیگر وزارت کشاورزی اعلام کرد که به دلیل افزایش حجم ورودی، میزان رهاسازی آب از سد دربندیخان از امروز افزایش می‌یابد. لذا ضمن تأکید بر هشدارهای قبلی، از تمامی شهروندان و گردشگران تقاضا می‌شود به هیچ عنوان به حاشیه رودخانه سیروان و مناطق پایین‌دست سدها نزدیک نشوند تا از بروز هرگونه خطرات جانی جلوگیری شود.

در پایان این اطلاعیه، مدیریت سدها اطمینان داد که تمامی مراحل مدیریت مخازن و رهاسازی آب به صورت کاملاً علمی و تخصصی توسط تیم‌های مهندسی در حال انجام است و هدف اصلی، حفظ امنیت سدها و سلامت شهروندان می‌باشد.