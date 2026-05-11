اربیل (کوردستان۲۴) ـ یک منبع از سفر مجدد نخست‌وزیر مکلف عراق به اربیل خبر داد و گفت که الزیدی برای بهبود روابط اربیل و بغداد و حل مسائل تلاش خواهد کرد.

امروز دوشنبه ۱۱ مه ۲۰۲۶، یک منبع از دفتر علی الزیدی، نخست‌وزیر مکلف عراق به کوردستان۲۴ گفت که پس از تشکیل دولت جدید فدرال، الزیدی دوباره به اربیل سفر می‌کند و با مقامات اقلیم کوردستان دیدار خواهد کرد.

وی افزود: «مطمئناً نخست‌وزیر مکلف برای بهبود روابط اربیل و بغداد و حل مسائل تلاش خواهد کرد.»

الزیدی روز شنبه ۲ مه برای اولین بار به اقلیم کوردستان سفر کرد.

او در جریان این سفر با پرزیدنت مسعود بارزانی، نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم و مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان و شماری از مسئولان احزاب مختلف کوردستان دیدار کرد.

الزیدی به گزارشگر کوردستان۲۴ گفت که می‌خواهد جهات سیاسی کوردستان مشارکت فعالی در کابینه آینده دولت عراق داشته باشند.

نخست‌وزیر مکلف در ۷ مه، برنامه وزارتی خود را برای اخذ رأی اعتماد به مجلس نمایندگان عراق ارائه کرد.

ب.ن