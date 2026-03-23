و وزیر خارجه‌ی هلند از ادامه‌ی ثبات در عراق و اقلیم کوردستان حمایت کرد

3 ساعت پیش

رئیس اقلیم کوردستان در تماس تلفنی با وزیر امور خارجه‌ی هلند، آخرین تحولات جنگ و وضعیت پیچیده‌ی منطقه را بررسی کرد؛ طرفین بر لزوم مهار تنش‌ها و دستیابی به راه‌حل‌های صلح‌آمیز تأکید کردند.

بر اساس بیانیه‌ی ریاست اقلیم کوردستان، ظهر روز دوشنبه ۲۳ مارس ۲۰۲۶، نیچروان بارزانی، رئیس اقلیم کوردستان، در تماس تلفنی با توم بیرندسِن، وزیر امور خارجه‌ی هلند، درباره‌ی تحولات اخیر منطقه گفت‌وگو کرد.

در این گفت‌وگو، نیچروان بارزانی ضمن تبریک آغاز به کار وزیر خارجه‌ی هلند، برای وی آرزوی موفقیت کرد و از حمایت‌ها و همکاری‌های مستمر هلند با اقلیم کوردستان در مقاطع مختلف قدردانی نمود.

دو طرف همچنین درباره‌ی آخرین تحولات جنگ و وضعیت پیچیده و پرتنش منطقه تبادل نظر کردند و به‌طور ویژه بر پیامدهای خطرناک این درگیری‌ها بر امنیت، ثبات و شرایط اقتصادی منطقه و جهان تأکید داشتند. در این چارچوب، طرفین توافق کردند که باید تمامی تلاش‌ها برای توقف جنگ و حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلافات به کار گرفته شود.

وزیر امور خارجه‌ی هلند نیز در این تماس، نگرانی کشورش و اتحادیه‌ی اروپا را نسبت به احتمال گسترش بیشتر جنگ و پیامدهای آن ابراز کرد و بر تداوم حمایت هلند از حفظ ثبات و امنیت در عراق و اقلیم کوردستان تأکید نمود.

در ادامه این رایزنی، تأثیرات جنگ بر اقلیم کوردستان، روابط اربیل و بغداد، اهمیت دور نگه داشتن عراق و اقلیم از درگیری‌ها و همچنین توسعه‌ی همکاری‌های مشترک میان اقلیم کوردستان و هلند، از دیگر محورهای مورد بحث میان دو طرف بود.