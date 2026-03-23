ترامپ از پیشرفت در مذاکرات میان واشینگتن و تهران خبر داد
دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده آمریکا، از پیشرفت در مذاکرات میان واشینگتن و تهران خبر داد و اعلام کرد دستور تعویق حملات نظامی به زیرساختهای انرژی ایران را صادر کرده است.
امروز دوشنبه، ۲۳ مارس ۲۰۲۶ (۳ فروردین ۱۴۰۵)، دونالد ترامپ در پیامی در شبکه اجتماعی "تروث سوشیال" اعلام کرد که طی دو روز گذشته، واشینگتن و تهران گفتگوهای عمیق و مثمری را با هدف حل نهایی تنشها و پایان دادن به دشمنیها در خاورمیانه انجام دادهاند.
رئیسجمهور آمریکا تصریح کرد که با توجه به فضای مثبت حاکم بر گفتگوها و تصمیم برای ادامه مذاکرات در طول هفته جاری، به وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون) دستور داده است تا تمامی حملات نظامی علیه ایستگاههای انرژی و زیرساختهای اقتصادی ایران را متوقف کند.
ترامپ همچنین خاطرنشان کرد که این توقف موقت تنها برای مدت ۵ روز خواهد بود و تمدید یا پایداری آن به موفقیتآمیز بودن نشستها و گفتگوهای مستمر میان دو کشور بستگی دارد. تا این لحظه، مقامات رسمی ایران هیچگونه واکنشی به اظهارات رئیسجمهور آمریکا نشان ندادهاند.