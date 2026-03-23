حمله به پایگاه خراب الجیر در غرب کوردستان

اربیل (کوردستان۲۴) – پایگاه خراب الجیر که در گذشته محل استقرار نیروهای آمریکایی بود، در شرق شهر قامشلو در غرب کوردستان مورد هدف حمله قرار گرفت و گفته می‌شود که حمله از استان نینوای عراق علیه آن پایگاه انجام شده است.

خبرگزاری فارس ایران، گزارش داد که عصر امروز دوشنبه ۲۳ مارس، پایگاه خراب الجیر مورد هدف حمله شش پهپاد انفجاری قرار گرفته است و احتمالاً در اثر آن تعدادی سرباز آمریکایی کشته شده‌اند.

این در حالی است که ماه گذشته نیروهای آمریکایی پس از توافق نیروهای سوریه دموکراتیک (ه.س.د) و دولت سوریه، پایگاه‌های الشدادی و خراب الجیر را تخلیه کرده‌اند.

یک منبع امنیتی از استان نینوای عراق نیز در خصوص این حمله اعلام کرد که هفت موشک از خاک عراق به سمت پایگاه خراب الجیر در شرق سوریه شلیک شده‌اند.

همچنین سازمان حقوق بشر سوریه از حملات پهپادی به پایگاهی در رمیلان در غرب کوردستان خبر داد و احتمال داد که حمله از خاک عراق انجام شده باشد.

