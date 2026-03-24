اقلیم کوردستان در پی سقوط بالگرد نظامی، به قطر و ترکیه تسلیت گفت

در حادثه‌ی سقوط بالگرد نظامی در قطر هفت نظامی ترکیە و قطر جان باختند

دولت اقلیم کوردستان با انتشار بیانیه‌ای رسمی، مراتب همدردی و تسلیت عمیق خود را به دولت‌ها و ملت‌های قطر و ترکیه در پی سقوط یک بالگرد نظامی اعلام کرد.

در این بیانیه که روز دوشنبه ۲۳ مارس ۲۰۲۶ منتشر شد، آمده است: «دولت اقلیم کوردستان عمیق‌ترین تسلیت و همدردی خود را به خانواده‌ها و بستگان قربانیان حادثه سقوط بالگرد نظامی قطر ابراز می‌کند.»

اقلیم کوردستان همچنین تأکید کرده است که در این شرایط دشوار، در کنار خانواده‌های قربانیان و دولت‌ها و ملت‌های دوست قطر و ترکیه ایستاده و در غم آنان شریک است.

این پیام پس از آن منتشر شد که صبح روز یکشنبه، یک فروند بالگرد نظامی در جریان یک رزمایش مشترک در آب‌های قطر سقوط کرد. در پی این حادثه، هفت نفر از افسران و تکنسین‌های دو کشور جان خود را از دست دادند.