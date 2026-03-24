اولتیماتوم شورای همکاری خلیج به توافقات احتمالی با تهران؛ خلیج فارس دیگر "تماشاچی" نیست
در پی تحرکات دیپلماتیک اخیر، جاسم البدیوی، دبیرکل شورای همکاری خلیج، در گفتوگویی صریح با شبکه "اسکای نیوز"، خطوط قرمز جدید این شورا را برای هرگونه توافق آتی با ایران ترسیم کرد.
جاسم البدیوی، دبیرکل شورای همکاری خلیج، با اشاره به اینکه امنیت خلیج فارس گرهخورده به امنیت جهانی است، تاکید کرد که هرگونه مذاکرهای که مطالبات این شورا را نادیده بگیرد، فاقد اعتبار و کارایی خواهد بود.
البدیوی با بازخوانی حملات موشکی و پهپادی منتسب به ایران، این اقدامات را فراتر از یک درگیری منطقهای توصیف کرد. وی اظهار داشت: آنچه از حملات آشکار با موشکها و پهپادها شاهد بودیم، نقطه عطفی بزرگ نه تنها در امنیت ملی خلیج فارس، بلکه در سطح ثبات بینالمللی بود. نفوذ این حملات مرزها را درنوردیده و جهان را متاثر کرده است."
یکی از محورهای کلیدی سخنان وی، امنیت انرژی و شاهراههای دریایی بود. البدیوی با اشاره به تهدیدات مربوط به تنگه هرمز، هشدار داد که هرگونه اخلال در این مسیر، شوکی عظیم به اقتصاد جهانی وارد کرده است که آثار آن همچنان در حال بررسی و تحلیل است.
نقشه راه شورای همکاری برای توافق با ایران
دبیرکل شورای همکاری تاکید کرد که زمان توافقهای تکبعدی به پایان رسیده است. از نظر این شورا، هرگونه سند توافق با تهران باید شامل چهار رکن اساسی باشد؛ توافق نباید صرفاً به پرونده هستهای محدود شود، پایان دادن به حمایت از گروههای جداییطلب، شورشیان و سیاستهای مبتنی بر "صدور انقلاب"، نظارت دقیق بر توانمندیهای موشکی که مستقیماً پایتختها و زیرساختهای کشورهای عضو را هدف قرار دادهاند همچنین کشورهای شورای همکاری باید به عنوان "طرف اصلی و امضاکننده" در فرآیند نگارش توافق حضور داشته باشند، نه صرفاً به عنوان مطلع از نتایج.
پیام جاسم البدیوی روشن است؛ کشورهای حوزه خلیج فارس خواستار "تضمینهای عینی" هستند. آنها معتقدند که نادیده گرفتن سیاستهای منطقهای ایران در توافقات پیشین، هزینههای سنگینی به بار آورده است. اکنون، شورای همکاری با تکیه بر وزن اقتصادی و ژئوپلیتیک خود، خواهان بازتاب یافتن دیدگاههای امنیتیاش در متن هرگونه مصالحه بینالمللی با تهران است.