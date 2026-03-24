حملهی موشکی به مواضع پیشمرگه در منطقهی سوران؛ ۶ شهید و ۳۰ زخمی برجای گذاشت
وزارت پیشمرگه حمله بە نیروهایش را «اقدامی خصمانه و مغایر با اصول انسانی و همجواری» توصیف کرد
وزارت پیشمرگهی اقلیم کوردستان از حملهی موشکی به مواضع این نیروها خبر داد و آن را «اقدامی خصمانه و مغایر با اصول انسانی و همجواری» توصیف کرد.
وزارت پیشمرگهی اقلیم کوردستان اعلام کرد که بامداد روز سهشنبه ۲۴ مارس ۲۰۲۶ (۴ فروردین ۱۴۰۵)، در دو حملهی جداگانه، یک مقر تیپ ۷ پیادهی وابسته به لشکر ۱ و همچنین یک واحد از تیپ ۵ پیادهی نیروهای پیشمرگه در منطقه سوران هدف حملات موشکی قرار گرفتهاند.
بر اساس این گزارش، این حملات با شلیک ۶ موشک بالیستیک انجام شده و در نتیجهی آن، ۶ تن از نیروهای پیشمرگه شهید و ۳۰ نفر دیگر زخمی شدهاند.
محکومیت حمله و تأکید بر حق پاسخ
وزارت پیشمرگه این حمله را «دشمنانه، خیانتآمیز و دور از هرگونه اصول انسانی و همسایگی» خواند و تأکید کرد که اقلیم کوردستان حق کامل برای پاسخ به هرگونه تجاوز علیه مردم و سرزمین خود را محفوظ میداند.
در این بیانیه همچنین آمده است که چنین حملهای، بهویژه در شرایطی که اقلیم کوردستان همواره بر رویکردی صلحطلبانه تأکید داشته، «غیرمنتظره» بوده و با این حال، «ارادهی صلحطلبی در نهایت پیروز خواهد شد.»
درخواست برای جلوگیری از تشدید تنشها
وزارت پیشمرگه ضمن ابراز همدردی با خانوادههای شهیدان و آرزوی بهبودی برای مجروحان، خواستار دور نگه داشتن اقلیم کوردستان از جنگ و تنشهای منطقهای شد.
این نهاد همچنین از دولت فدرال عراق، جامعهی بینالمللی و کشورهای دوست خواست در برابر اینگونه حملات سکوت نکنند و برای جلوگیری از تکرار آن اقدام کنند.
متن کامل بیانیهی وزارت پیشمرگهی کوردستان به این شرح است
"بامداد امروز ۲۴ مارس ۲۰۲۶، در دو حمله جداگانه، یک مقر تیپ ۷ پیاده لشکر ۱ و یک واحد از تیپ ۵ پیاده نیروهای پیشمرگه در منطقهی سوران، در اقدامی دشمنانه، خیانتآمیز و به دور از هرگونه اصول انسانی و همسایگی، هدف حملهی ۶ موشک بالیستیک ایران قرار گرفتند که در نتیجهی آن، ۶ پیشمرگه قهرمان شهید و ۳۰ پیشمرگه دیگر زخمی شدند.
در حالی که این حمله و تمامی حملات تروریستی علیه اقلیم کوردستان را به شدیدترین وجه ممکن محکوم میکنیم، بار دیگر تأکید میکنیم که ما حق کامل داریم به هرگونه تجاوز علیه مردم و سرزمین خود پاسخ دهیم.
به هیچ وجهی انتظار نداشتیم که اینچین نامردانه، به رویکرد صلحطلبانهی اقلیم کوردستان پاسخ داده شود، اما عمر خیانت و ظلم کوتاه است و ارادهی صلحطلبی پیروز خواهد شد.
ضمن ابراز تسلیت و همدردی با خانواده و بستگان شهدا، برای مجروحان نیز آرزوی بهبودی سریع داریم. بار دیگر از همهی طرفها میخواهیم که جنگ و ناآرامی را از اقلیم کوردستان دور نگه دارند و از دولت فدرال، جامعهی بینالمللی و تمامی دوستان خود میخواهیم در برابر این نقضها سکوت نکنند و برای این تجاوزهای بیپروا حد و مرزی تعیین شود.
وزارت پیشمرگهی اقلیم کوردستان