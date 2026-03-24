مسرور بارزانی حملات موشکی به پایگاههای نیروی پیشمرگه را محکوم کرد
مسرور بارزانی حملهی موشکی به نیروهای پیشمرگه را «غادرانه و خیانتآمیز» توصیف کرد
نخستوزیر اقلیم کوردستان ضمن تسلیت به خانوادهی شهیدان، حملات بامداد امروز به مقرهای نیروی پیشمرگه را اقدامی «غادرانه و خیانتآمیز» توصیف و بر صیانت از امنیت منطقه تأکید کرد.
مسرور بارزانی، نخستوزیر دولت اقلیم کوردستان، در پیامی رسمی حملات انجام شده به پایگاههای نیروی پیشمرگه را که منجر به شهادت ۶ نیروی کورد و مجروح شدن ۳۰ تن دیگر شد، به شدت محکوم کرد. نخستوزیر اقلیم کوردستان در این پیام ضمن ابراز همدردی با خانوادهی سربلند شهیدان، برای مجروحان این حادثه از درگاه خداوند متعال طلب شفای عاجل نمود.
هێرشی دوژمنکارانەی غەدر و خیانەتی شەوی ڕابردوو بۆ سەر بارەگاکانی پێشمەرگە شەرمەزار و سەرکۆنە دەکەین کە لە ئەنجامدا 6 پێشمەرگەی قارەمان شەهید و 30 پێشمەرگەش بریندار بوون.— Masrour Barzani (@masrourbarzani) March 24, 2026
سەرەخۆشی لە کەسوکاری سەربەرزی شەهیدان دەکەم و داوای چاکبوونەوەش بۆ برینداران لە خودای گەورە دەکەم.
بر اساس بیانیهی رسمی وزارت پیشمرگهی دولت اقلیم کوردستان، در بامداد امروز ۲۴ مارس ۲۰۲۶ (۴ فروردین ۱۴۰۵)، دو مقر نظامی شامل تیپ ۷ پیادهی لشکر ۱ و واحدی از تیپ ۵ پیادهی نیروهای پیشمرگه در منطقهی سوران هدف حمله قرار گرفتند. این وزارتخانه اعلام کرد که این اقدام «دشمنانه و خیانتآمیز»، با شلیک ۶ فروند موشک بالیستیک صورت گرفته است.
وزارت پیشمرگه در بیانیهی خود تأکید کرد که این تهاجم برخلاف تمامی اصول انسانی و حسن همجواری است. در این گزارش آمده است که نیروهای پیشمرگه همواره در راستای صلح و ثبات گام برداشتهاند و چنین پاسخ «نامردانهای» به رویکرد صلحطلبانهی اقلیم کوردستان، دور از انتظار بوده است.
دولت اقلیم کوردستان با تأکید بر حق قانونی خود برای پاسخ به هرگونه تجاوز علیه مردم و سرزمین کوردستان، از مراجع ذیربط خواستار توقف این اقدامات بیپروا شد. در بخشی از بیانیهی وزارت پیشمرگه آمده است: «ما حق کامل داریم به هرگونه تجاوز علیه مردم و سرزمین خود پاسخ دهیم. عمر خیانت و ظلم کوتاه است و ارادهی صلحطلبی پیروز خواهد شد.»
همچنین، دولت اقلیم کوردستان از دولت فدرال عراق، جامعهی بینالمللی و متحدان خود خواست تا در برابر این نقض آشکار حاکمیت سکوت نکرده و برای جلوگیری از تکرار این دست تجاوزهای راهبردی، حد و مرزی تعیین کنند. در پایان این بیانیه بر لزوم دور نگه داشتن اقلیم کوردستان از جنگ و ناآرامیهای منطقهای تأکید شده است.