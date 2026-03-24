حزب زحمتکشان کوردستان: تلاشهایی برای کشاندن اقلیم کوردستان به جنگ در جریان است
حزب زحمتکشان حملهی موشکی به نیروهای پیشمرگه را محکوم کرد
دفتر سیاسی حزب زحمتکشان کوردستان با محکومکردن حملات موشکی به پایگاههای پیشمرگه در منطقهی سوران، خواستار توقف این اقدامات از طریق فشارهای دیپلماتیک شد.
دفتر سیاسی حزب زحمتکشان کوردستان، روز سهشنبه ۲۴ مارس ۲۰۲۶ (۴ فروردین ۱۴۰۵)، در بیانیهای حملات موشکی صبح بامداد امروز به پایگاههای نیروی پیشمرگه در محدودهی ادارهی مستقل سوران را که منجر به شهادت و مجروحشدن جمعی از نیروهای پیشمرگه شد، بهشدت محکوم کرد.
حزب زحمتکشان این حملات را «اقدامی خصمانه و بدون توجیه» توصیف و اعلام کرد: «با هدف قرار دادن پایگاههای نیروی پیشمرگه، تلاش میشود اقلیم کوردستان به جنگی کشانده شود که تاکنون موضع بیطرفانهی خود را در قبال آن بهدقت حفظ کرده است.»
در این بیانیه، حزب زحمتکشان ضمن ابراز همدردی و عرض تسلیت به خانوادهی شهدای این حمله و آرزوی بهبودی سریع برای مجروحان، بر لزوم صیانت از امنیت خاک کوردستان تاکید کرد.
دفتر سیاسی این حزب در ادامهی بیانیهی خود، خواستار اتخاذ تدابیر جدی و استفاده از ابزارهای دیپلماتیک شد. این حزب تأکید کرد که باید از طریق فشارهای بینالمللی و راهکارهای دیپلماسی، ایران را به توقف حملات و بمباران خاک اقلیم کوردستان واداشت تا ثبات منطقهای بیش از این به مخاطره نیفتد.