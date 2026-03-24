شیخ جعفر: تداوم حملات به اقلیم کوردستان تحت هیچ بهانهای قابل قبول نیست
معاون رئیس اقلیم کوردستان حملهی موشکی به نیروهای پیشمرگه در منطقهی سوران را بهشدت محکوم کرد
شیخ جعفر شیخ مصطفی، معاون رئیس اقلیم کوردستان، روز سهشنبه ۲۴ مارس ۲۰۲۶ (۴ فروردین ۱۴۰۵) در بیانیهای حملهی موشکی بامداد امروز به مقر تیپ ۷ نیروهای پیشمرگه در منطقه سپیلک، واقع در شهرستان خلیفان از توابع ادارهی مستقل سوران را بهشدت محکوم کرد.
وی با اشاره به پیامدهای این حمله گفت که این اقدام منجر به شهید شدن ۶ پیشمرگه و زخمی شدن شماری دیگر از نیروهای مستقر در این مقر شده است.
شیخ جعفر در ادامه با ابراز نگرانی از وضعیت ناپایدار ناشی از جنگ و تنشهای منطقهای تأکید کرد که اقلیم کوردستان نباید به میدان درگیریهای میان کشورهای دیگر تبدیل شود.
او تصریح کرد: اقلیم کوردستان هیچ نقشی در این جنگها و تنشها نداشته و هدف قرار دادن آن، صرفاً بهمنظور برهم زدن ثبات و امنیت منطقه انجام میشود.
معاون رئیس اقلیم کوردستان با تأکید بر غیرقابل قبول بودن این حملات افزود: ادامه چنین اقداماتی علیه اقلیم کوردستان تحت هیچ بهانهای پذیرفتنی نیست، زیرا جان شهروندان را به خطر میاندازد و موجب بیثباتی سیاسی و امنیتی در منطقه میشود.
در پایان این بیانیه، شیخ جعفر ضمن ابراز تسلیت و همدردی با خانوادههای جانباختگان، برای مجروحان این حمله آرزوی بهبودی سریع کرد.