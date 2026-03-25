کانال ۱۲ تلویزیون اسرائیل در گزارشی تازه، از پیش‌نویس یک توافق‌نامه ۱۵ ماده‌ای پرده برداشته است که گفته می‌شود میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران تدوین شده است. هدف اصلی این توافق، برقراری آتش‌بس جامع و پایان دادن به تنش‌های فزاینده در منطقه عنوان شده است.

بر اساس این گزارش که در تاریخ ۲۴ مارس ۲۰۲۶ منتشر شده، مفاد اصلی این توافق در سه محور اصلی دسته‌بندی شده‌اند.

ایران متعهد می‌شود که هرگز به دنبال سلاح هسته‌ای نباشد. تمامی ذخایر اورانیوم غنی‌شده باید از خاک ایران خارج و تحویل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شود. همچنین تأسیسات نطنز، فردو و اصفهان تعطیل گشته و دسترسی کامل به آژانس داده شود. در حوزه موشکی نیز فعالیت‌ها تنها به اهداف دفاعی محدود خواهد بود.

همچنین ایران موظف به قطع حمایت‌های مالی و نظامی از گروه‌های نیابتی در منطقه است و باید امنیت دریانوردی در تنگه هرمز را تضمین کند. در مقابل، آمریکا و اسرائیل متعهد به توقف حملات علیه ایران خواهند بود.

یکی از محورها نیز، در صورت اجرای توافق، تمامی تحریم‌ها علیه ایران لغو شده و سازوکار "اسنپ‌بک"، همان بازگشت خودکار تحریم‌ها، ابطال می‌گردد. همچنین فعالیت نیروگاه بوشهر برای مقاصد صلح‌آمیز مجاز خواهد بود.

هرچند مقامات رسمی تهران و واشینگتن هنوز این گزارش را تأیید نکرده‌اند، اما انتشار این جزئیات بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های جهان داشته است.