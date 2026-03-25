یک منبع آگاه ایرانی فاش کرد که پاکستان حامل پیامی از سوی ایالات متحده حاوی پیشنهاد مذاکره بوده و این متن را تسلیم مقامات تهران کرده است. با این حال، هنوز توافقی بر سر محل برگزاری این نشست صورت نگرفته است.

امروز، چهارشنبه ۲۵ مارس ۲۰۲۶، این منبع آگاه ایرانی در گفت‌وگو با خبرگزاری "رویترز" اعلام کرد: ما از طریق پاکستان پیشنهادی از سوی آمریکا برای انجام گفتگو بین دو کشور دریافت کرده‌ایم. وی، افزود که علی‌رغم دریافت این پیشنهاد، تعیین مکان مذاکرات همچنان در مرحله بررسی و رایزنی قرار دارد و نهایی نشده است.

تا این لحظه، ایران به طور رسمی واکنشی به موضوع ازسرگیری مذاکرات نشان نداده است. مقامات تهران پیش از این تأکید کرده بودند که به دلیل بدعهدی‌های واشنگتن، اعتمادی به گفتگو ندارند. به گفته این مقامات، طی نُه ماه گذشته و در بحبوحه تلاش‌های دیپلماتیک، ایران دو بار هدف حملات قرار گرفته است که همین امر فضای اعتماد میان طرفین را از بین برده است.

از سوی دیگر، روز گذشته (سه‌شنبه ۲۴ مارس)، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در کاخ سفید به خبرنگاران گفت: ما در حال گفتگو با افراد مناسبی در ایران هستیم و آن‌ها برای امضای یک توافق بسیار مشتاق هستند. ترامپ از افشای هویت دقیق طرف‌های گفتگو خودداری کرد.

رئیس‌جمهور آمریکا همچنین ترکیب تیم مذاکره‌کننده ارشد خود را معرفی کرد که عبارتند از، جی‌دی ونس (معاون رئیس‌جمهور)، مارکو روبیو (وزیر امور خارجه) و استیو ویتکوف و جارد کوشنر (فرستادگان ویژه).

ترامپ، همجنین ادعا کرد که ایرانی‌ها با عدم دستیابی به سلاح هسته‌ای موافقت کرده‌اند، اما با لحنی بدبینانه افزود: با این حال، من به هیچ‌کس در ایران اعتماد ندارم.