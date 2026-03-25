رسانههای بریتانیا: ۳۰ کشور درباره بازگشایی تنگهٔ هرمز مذاکره میکنند
اربیل (کوردستان۲۴) – رسانههای بریتانیا امروز چهارشنبه ۲۵ مارس، گزارش دادند که بریتانیا و فرانسه در این هفته ریاست مذاکرات حدود ۳۰ کشور را با هدف ایجاد یک ماموریت ائتلافی برای بازگشایی تنگهٔ کلیدی هرمز - که عملاً از زمان آغاز جنگ خاورمیانه توسط ایران بسته شده است - بر عهده خواهند داشت.
گاردین به نقل از یک مقام دفاعی گزارش داد که جلسهای با حضور روسای ستادهای دفاعی در اواخر این هفته برگزار خواهد شد. این مقام افزود: «پیشبینی میکنم که در آینده نزدیک نوعی کنفرانس امنیتی تنگهٔ هرمز برگزار شود.»
روزنامه تایمز نوشت که بریتانیا پیشنهاد میزبانی اجلاس بعدی در جنوب پورتسموث یا لندن را برای بررسی جزئیات و ایجاد ائتلاف داده است، که به گفته مقامات دفاعی، بازگشایی این آبراه را «به محض مناسب شدن شرایط» تضمین میکند.
با تشدید جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران، تجارت دریایی و عبور نفتکشها از تنگهٔ راهبردی هرمز مختل شده است و این پیامدهای ناگواری برای بازار جهان انرژی داشته است.
