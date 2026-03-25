حزب کمونیست کوردستان بر ضرورت وحدت و گفتمان مشترک برای دفاع از حقوق ملی تأکید کرد

2 ساعت پیش

دفتر سیاسی حزب کمونیست کوردستان در بیانیه‌ای حمایت خود را از «پروژه‌ی همگرایی ملی برای تأثیرگذاری بر مراکز تصمیم‌گیری جهانی» اعلام کرد و آن را گامی مهم در مسیر تقویت وحدت کوردی دانست.

در این بیانیه تأکید شده است که وحدت و انسجام ملی، پایه‌ی اصلی حفظ حقوق و آزادی‌ها و پیشبرد روند تحقق آرمان‌های ملی به‌شمار می‌رود. این حزب همچنین هشدار داده که هرگونه تفرقه، اختلاف داخلی یا ترویج گفتمان نفرت، به وحدت ملی آسیب وارد می‌کند و باید از آن پرهیز شود.

حزب کمونیست کوردستان در ادامه خواستار احترام به تنوع دیدگاه‌ها شده و تصریح کرده است که وحدت به‌معنای حذف اختلاف‌ها نیست، بلکه در چارچوب برنامه‌ای مشترک برای دستیابی به اهداف ملی معنا پیدا می‌کند.

در این بیانیه همچنین از تمامی شهروندان و نیروهای سیاسی خواسته شده از این پروژه که با حمایت بیش از ۲۰۰ شخصیت سیاسی و فرهنگی کوردستانی مطرح شده، پشتیبانی کنند.