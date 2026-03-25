حزب کمونیست کوردستان از «پروژه‌ی همگرایی ملی» حمایت کرد

حزب کمونیست کوردستان بر ضرورت وحدت و گفتمان مشترک برای دفاع از حقوق ملی تأکید کرد

دفتر سیاسی حزب کمونیست کوردستان در بیانیه‌ای حمایت خود را از «پروژه‌ی همگرایی ملی برای تأثیرگذاری بر مراکز تصمیم‌گیری جهانی» اعلام کرد و آن را گامی مهم در مسیر تقویت وحدت کوردی دانست.

در این بیانیه تأکید شده است که وحدت و انسجام ملی، پایه‌ی اصلی حفظ حقوق و آزادی‌ها و پیشبرد روند تحقق آرمان‌های ملی به‌شمار می‌رود. این حزب همچنین هشدار داده که هرگونه تفرقه، اختلاف داخلی یا ترویج گفتمان نفرت، به وحدت ملی آسیب وارد می‌کند و باید از آن پرهیز شود.

حزب کمونیست کوردستان در ادامه خواستار احترام به تنوع دیدگاه‌ها شده و تصریح کرده است که وحدت به‌معنای حذف اختلاف‌ها نیست، بلکه در چارچوب برنامه‌ای مشترک برای دستیابی به اهداف ملی معنا پیدا می‌کند.

در این بیانیه همچنین از تمامی شهروندان و نیروهای سیاسی خواسته شده از این پروژه که با حمایت بیش از ۲۰۰ شخصیت سیاسی و فرهنگی کوردستانی مطرح شده، پشتیبانی کنند.

 

 
مصطفی ابراهیم ,