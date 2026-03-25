مسرور بارزانی در مراسم تشییع پیشمرگههای شهید در سوران شرکت کرد
نخستوزیر اقلیم کوردستان ضمن حضور در مراسم سوگواری، بر پاسخ به حملات اخیر تأکید کرد
مسرور بارزانی، نخستوزیر اقلیم کوردستان، چهارشنبه ۲۵ مارس ۲۰۲۶ (۵ فروردین ۱۴۰۵)، در منطقهی سوران در مراسم سوگ شش پیشمرگهای که در حملهی موشکی شهید شدند، شرکت کرد.
این پیشمرگهها در پی حملهی موشکی بامداد سهشنبه به مواضع نیروهای پیشمرگه در حومهی شهرستان سوران جان خود را از دست دادند و ۳۰ نفر دیگر نیز زخمی شدند.
مسرور بارزانی پیشتر در پیامی، این حمله را «اقدامی خصمانه و خیانتآمیز» توصیف کرده و آن را بهشدت محکوم کرده بود. وی ضمن تسلیت به خانواده قربانیان، برای مجروحان آرزوی بهبودی کرده بود.
نخستوزیر اقلیم کوردستان در ادامه تأکید کرد که تمامی گزینهها برای مقابله با این اقدامات علیه اقلیم کوردستان بررسی و اتخاذ خواهد شد.
او همچنین از دولت فدرال عراق و جامعهی بینالمللی خواست برای جلوگیری از تکرار چنین حملاتی و تعیین حد و مرز برای این اقدامات، وارد عمل شوند.