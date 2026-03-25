نخست وزیر: متأسفانه شهدای پیشمرگه، قربانیان خیانت و اقدام ناجوانمردانه هستند

1 ساعت پیش

نخست‌وزیر اقلیم کوردستان پس از شرکت در مراسم سوگواری شش پیشمرگه‌ای که در حمله‌ی اخیر جان باختند، در یک کنفرانس خبری با ابراز تسلیت به خانواده‌های شهدا و مردم کوردستان، بر تداوم راه و آرمان پیشمرگان تأکید کرد.

مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان، امروز چهارشنبه ۲۵ مارس ۲۰۲۶ (۵ فروردین ۱۴۰۵)، در مراسم تشییع و بزرگداشت این پیشمرگه‌های جان‌باخته حضور یافت. وی ضمن ابراز تسلیت عمیق به پرزیدنت مسعود بارزانی، خانواده‌های سربلند شهدا و تمامی مردم کوردستان، برای پیشمرگه‌های مجروح نیز آرزوی بهبودی سریع کرد و اعلام داشت که دولت وضعیت درمانی آنان را با جدیت پیگیری می‌کند.

مسرور بارزانی گفت: «متأسفانه این شهدا، قربانیان خیانت و اقدام ناجوانمردانه هستند؛ بدون هیچ دلیل و بهانه‌ای این حمله علیه نیروهای پیشمرگه انجام شد.» وی تأکید کرد خون این پیشمرگه‌های قهرمان است که امکان زندگی با عزت و سربلندی را برای مردم کوردستان فراهم کرده و ارزش این سرزمین با خون شهدا حفظ شده است و هرگز اجازه نخواهند داد این فداکاری‌ها بی‌نتیجه بماند.

نخست‌وزیر اقلیم کوردستان همچنین خاطرنشان کرد آرمان و امیدی که شهدا برای آن جان خود را فدا کردند، روزی به ثمر خواهد نشست و این ملت طعم آزادی و آرامش را خواهد چشید. وی افزود: «ما بر راه شهدا پایبند خواهیم ماند و همه تلاش خود را برای حفاظت از کوردستان به کار خواهیم گرفت. هرچند تمایلی به جنگ و درگیری نداریم، اما هر آنچه برای دفاع از کرامت، حقوق و سرزمین‌مان لازم باشد، انجام خواهیم داد.»

مسرور بارزانی در ادامه اظهار داشت که کشورهای مختلف با دقت و نگرانی تحولات اقلیم کوردستان را دنبال می‌کنند و حمایت خود را از مردم کوردستان اعلام کرده‌اند. وی در پایان تأکید کرد که دولت و نیروهای پیشمرگه در مسیر درست، یعنی راه شهدا و مسعود بارزانی، به حرکت خود ادامه خواهند داد و تحت هیچ فشاری از انجام وظیفه ملی خود عقب‌نشینی نخواهند کرد.

متن کامل سخنان مسرور بارزانی

تسلیت خود را به جناب پرزیدنت بارزانی، خانواده‌های شهدا و همه‌ی مردم کوردستان به مناسبت شهادت این شش پیشمرگه‌ی قهرمان ابراز می‌کنم. برای مجروحان نیز آرزوی بهبودی دارم و امیدوارم خداوند رحمت خود را شامل حال آنان کند و هرچه زودتر بهبود یابند.

متأسفانه این شهدا، شهدای خیانت و اقدام ناجوانمردانه هستند؛ بدون هیچ دلیل و بهانه‌ای این حمله علیه نیروهای پیشمرگه انجام شد و تعدادی از نیروهای ما به شهادت رسیدند. بدون تردید، خون این شهداست که سبب شده ما با سربلندی در سرزمین خود زندگی کنیم. ارزش کوردستان به همین دلیل است، زیرا همواره با خون شهدا حفظ شده است. خون شهدا هرگز هدر نرفته و این بار نیز هدر نخواهد رفت.

امید ما این است که آرمان‌ها و امیدهایی که شهدا با خود داشتند، روزی محقق شود و این ملت بتواند آزادی و خوشبختی را تجربه کند و سربلندی این ملت و این سرزمین را ببیند.

بار دیگر به همه‌ی مردم کوردستان تسلیت می‌گویم و تأکید می‌کنم که ما در مسیر شهدا باقی خواهیم ماند. تمام تلاش و امید ما این است که کوردستان محفوظ بماند. ما خواهان هیچ جنگ و درگیری نیستیم، اما هر آنچه برای دفاع از کرامت، حقوق و سرزمین‌مان لازم باشد، انجام خواهیم داد و در این مسیر پایدار خواهیم بود.

کشورهای جهان نیز نسبت به این وضعیت نگران هستند و حمایت خود را از مردم کوردستان اعلام کرده‌اند. ما نیز به حرکت در مسیر درست، مسیر شهدا و مسیر مسعود بارزانی ادامه خواهیم داد.

بار دیگر به همه‌ی شما تسلیت می‌گویم و برایتان آرزوی خیر و آرامش دارم. بسیار سپاسگزارم.