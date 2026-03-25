آغاز کارزار کاشت ۱۲۷ هزار نهال بومی در اربیل

اکنون اربیل دارای ٨٠٠ قطعه فضای سبز است

5 ساعت پیش

استانداری اربیل از آغاز کارزار جدید کاشت ۱۲۷ هزار نهال بومی در چارچوب برنامه‌های توسعه‌ی فضای سبز در پایتخت اقلیم کوردستان خبر داد.

امید خوشناو، استاندار اربیل، اعلام کرد پروژه‌های فضای سبر شهر به‌طور مستمر ادامه دارد و برنامه‌ی امسال نیز مشابه سال گذشته، کاشت ۱۲۷ هزار نهال جدید را در بر می‌گیرد.

به گفته‌ی وی، در حال حاضر دو پارک جدید در مسیرهای ۱۲۰ متری و ۱۵۰ متری (در امتداد جاده‌های مصیف و موصل) تکمیل شده و اجرای دو پارک بزرگ دیگر در مسیر مخمور و رشکین در حال انجام است.

بر اساس آمار رسمی، اربیل اکنون دارای ۲۳ پارک بزرگ و در مجموع نزدیک به ۸۰۰ فضای سبز شامل باغچه‌ها، آب‌نماها و جنگل‌کاری‌هاست. خوشناو همچنین تأکید کرد که طی دوره این کابینه، میزان فضای سبز شهر حدود ۲۰ درصد افزایش یافته است.

وی افزود نهال‌های مورد استفاده در این طرح به‌صورت بومی تولید شده و متناسب با شرایط اقلیمی منطقه انتخاب شده‌اند؛ موضوعی که به افزایش موفقیت پروژه و کاهش هزینه‌ها کمک می‌کند.