امضای توافق نظامی گسترده میان بریتانیا و ترکیه

بر اساس توافق بریتانیا و ترکیە، بریتانیا نخستین سری جنگنده‌های تایفون را به این کسشور واگذار می‌کند

5 ساعت پیش

بریتانیا و ترکیه یک توافق‌نامه‌ی جدید نظامی به ارزش میلیاردها پوند امضا کردند که بر آموزش، تمرینات نظامی و پشتیبانی فنی متمرکز است.

این توافق در چارچوب قرارداد پیشین خرید جنگنده‌های «تایفون» منعقد شده و زمینه‌ساز آماده‌سازی ترکیه برای دریافت و به‌کارگیری نخستین سری از این جنگنده‌هاست.

وزارت دفاع بریتانیا اعلام کرد که بر اساس این توافق، آموزش خلبانان و تیم‌های فنی ترکیه در خاک بریتانیا انجام خواهد شد. همچنین شرکت‌های بزرگ صنایع دفاعی از جمله BAE Systems، رولزرویس و MBDA در تأمین تجهیزات و زیرساخت‌های آموزشی مشارکت خواهند داشت.

این توافق علاوه بر تقویت همکاری‌های دوجانبه، در راستای افزایش توان عملیاتی ناتو در جناح شرقی نیز ارزیابی می‌شود.