تأکید مسرور بارزانی و احمد داوداوغلو بر گسترش روابط میان اقلیم کوردستان و ترکیه
ثبات منطقه و نقش تعاملات دیپلماتیک در کاهش تنشها مورد بحث قرار گرفت
نخستوزیر اقلیم کوردستان و رهبر حزب آیندهی ترکیه در اربیل، بر ضرورت تقویت همکاریهای دوجانبه و هماهنگیهای راهبردی در سطح منطقه تأکید کردند.
مسرور بارزانی، نخستوزیر دولت اقلیم کوردستان، امروز سهشنبه، ۹ ژوئن ۲۰۲۶ (۱۹ خرداد ۱۴۰۵)، از احمد داوداوغلو، رهبر حزب آینده و نخستوزیر پیشین ترکیه، استقبال کرد.
طبق بیانیهی رسمی دولت اقلیم کوردستان، در این دیدار که با حضور ارمان توپچو، سرکنسول ترکیه در اقلیم کوردستان برگزار شد، طرفین دربارهی آخرین تغییرات و تحولات اوضاع عمومی عراق و منطقه به تبادل نظر پرداختند. در این نشست، ثبات منطقه و نقش تعاملات دیپلماتیک در کاهش تنشها مورد بحث قرار گرفت.
در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: " طرفین بر اهمیت تقویت روابط و توسعهی همکاریها و هماهنگیهای راهبردی میان اقلیم کوردستان و ترکیه تأکید کردند." این دیدار در چارچوب تلاشهای مداوم اربیل برای تحکیم پیوندهای اقتصادی و سیاسی با کشورهای همسایه ارزیابی میشود.