فاجعه‌ی انسانی در میناب؛ اصابت موشک‌های آمریکایی به مدرسه‌ای با ۱۲۰ کشته

3 ساعت پیش

در پی اصابت سه فروند موشک توماهاک به مدرسه‌ی "شجره طیبه" در میناب، دست‌کم ۱۲۰ دانش‌آموز جان باختند؛ پنتاگون احتمال نقص فنی یا خطای اطلاعاتی را بررسی می‌کند.

در پی اصابت سه فروند موشک به مدرسه‌ی "شجره طیبه" در شهر میناب واقع در جنوب ایران، فاجعه‌ای انسانی رقم خورد که منجر به جان‌باختن دست‌کم ۱۲۰ دانش‌آموز و تعدادی از معلمان شد. این حادثه که در تاریخ ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ (۹ اسفند ۱۴۰۴) و حوالی ساعت ۱۰ صبح به وقت محلی رخ داد، موجی از واکنش‌های بین‌المللی را به دنبال داشته است.

بررسی ابعاد فنی و واکنش پنتاگون

بر اساس گزارش‌های میدانی "کوردستان ۲۴"، تحقیقات اولیه و مستندات ارائه شده توسط خبرگزاری رویترز و گروه کاوشگر "بلینگ‌کت"، نشان می‌دهد که موشک‌های شلیک‌شده به این واحد آموزشی از نوع "توماهاک" متعلق به ارتش ایالات متحده بوده‌اند.

در همین راستا، وزارت دفاع ایالات متحده (پنتاگون) با تأیید آغاز تحقیقات گسترده در این زمینه، اعلام کرد که کارشناسان نظامی در حال بررسی دقیق فرضیه‌های موجود هستند. مقامات پنتاگون اظهار داشتند که این فاجعه ممکن است ناشی از یک "نقص فنی" در سیستم هدایت موشک‌ها و یا یک "خطای فاحش اطلاعاتی" بر اساس داده‌های قدیمی و نادرست باشد.

روایت شاهدان عینی از عمق فاجعه

خبرنگار "کوردستان ۲۴" در گفت‌وگویی اختصاصی با پدر "سبحان"، یکی از دانش‌آموزان جان‌باخته در این حادثه، ابعاد تکان‌دهنده‌ای از این رویداد را ثبت کرده است. این پدر داغدار که در لحظه‌ی وقوع انفجار در نزدیکی مدرسه حضور داشت، اظهار داشت: "با شنیدن صدای انفجار، وحشت‌زده به سمت مدرسه دویدم. در نقطه‌ای که آتش زبانه می‌کشید، پیکرهای بی‌جان و تکه‌تکه‌شده‌ی کودکان روی زمین پراکنده شده بود."

او در ادامه‌ی سخنان خود با انتقاد شدید از وضعیت حقوق بشر در جهان، به نام برخی دیگر از هم‌کلاسی‌های فرزندش از جمله آرشام، مهدی و امین احمدزاده اشاره کرد که در این حمله‌ی موشکی جان خود را از دست داده‌اند.

واکنش‌های جهانی و تحقیقات بین‌المللی

مراسم تشییع و خاکسپاری قربانیان این حادثه در تاریخ ۱ مارس ۲۰۲۶ (۱۰ اسفند ۱۴۰۴) با حضور گسترده‌ی مردم برگزار شد. این رویداد در سطح بین‌المللی نیز با محکومیت‌های شدیدی همراه بوده است؛ سازمان یونسکو و دبیرکل سازمان ملل متحد در بیانیه‌هایی جداگانه، هدف قرار گرفتن یک مرکز آموزشی را نقض صریح قوانین بین‌المللی و حقوق بشر دوستانه توصیف کردند.

در حال حاضر، یک کمیته‌ی حقیقت‌یاب بین‌المللی با جمع‌آوری شواهد و مستندات میدانی، در حال بررسی این موضوع است که آیا این حمله به عنوان یک "خطای راهبردی نظامی" قلمداد می‌شود یا بر اساس قوانین بین‌المللی در زمره‌ی "جنایات جنگی" قرار می‌گیرد.