هیمن هورامی: هیچ مجوزی برای حمله از خاک اقلیم داده نشده است
هورامی: اقلیم در این جنگ هیچ نقشی ندارد
هیمن هورامی، عضو دفتر سیاسی پارت دموکرات کوردستان، حملات جمهوری اسلامی ایران به اقلیم کوردستان را «خیانتآمیز» توصیف کرد و تأکید کرد که اقلیم در این جنگ هیچ نقشی ندارد.
وی در اظهاراتی اعلام کرد که اقلیم کوردستان از آغاز تنشها موضع بیطرفی اتخاذ کرده و هیچگونه زمینه یا مجوزی برای انجام حملات از خاک خود فراهم نکرده است.
هورامی همچنین خواستار توضیح رسمی از سوی ایران درباره این حملات شد و تأکید کرد که خون کشتهشدگان بیپاسخ نخواهد ماند و به تقویت جایگاه ملت کوردستان منجر خواهد شد.