هیمن هورامی: هیچ مجوزی برای حمله از خاک اقلیم داده نشده است

هورامی: اقلیم در این جنگ هیچ نقشی ندارد

4 ساعت پیش

هیمن هورامی، عضو دفتر سیاسی پارت دموکرات کوردستان، حملات جمهوری اسلامی ایران به اقلیم کوردستان را «خیانت‌آمیز» توصیف کرد و تأکید کرد که اقلیم در این جنگ هیچ نقشی ندارد.

وی در اظهاراتی اعلام کرد که اقلیم کوردستان از آغاز تنش‌ها موضع بی‌طرفی اتخاذ کرده و هیچ‌گونه زمینه یا مجوزی برای انجام حملات از خاک خود فراهم نکرده است.

هورامی همچنین خواستار توضیح رسمی از سوی ایران درباره این حملات شد و تأکید کرد که خون کشته‌شدگان بی‌پاسخ نخواهد ماند و به تقویت جایگاه ملت کوردستان منجر خواهد شد.