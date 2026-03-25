هیمن هورامی: هیچ مجوزی برای حمله از خاک اقلیم داده نشده است

هورامی: اقلیم در این جنگ هیچ نقشی ندارد

هیمن هورامی، عضو دفتر سیاسی پارت دموکرات کوردستان
هیمن هورامی، عضو دفتر سیاسی پارت دموکرات کوردستان، حملات جمهوری اسلامی ایران به اقلیم کوردستان را «خیانت‌آمیز» توصیف کرد و تأکید کرد که اقلیم در این جنگ هیچ نقشی ندارد.

وی در اظهاراتی اعلام کرد که اقلیم کوردستان از آغاز تنش‌ها موضع بی‌طرفی اتخاذ کرده و هیچ‌گونه زمینه یا مجوزی برای انجام حملات از خاک خود فراهم نکرده است.

هورامی همچنین خواستار توضیح رسمی از سوی ایران درباره این حملات شد و تأکید کرد که خون کشته‌شدگان بی‌پاسخ نخواهد ماند و به تقویت جایگاه ملت کوردستان منجر خواهد شد. 

 

 
مصطفی ابراهیم ,