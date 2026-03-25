ایران پنج شرط برای پایان جنگ اعلام کرد

ایران پیشنهاد‌های آمریکا را برای پایان جنگ رد کرد

4 ساعت پیش

جمهوری اسلامی ایران پیشنهادهای آمریکا برای آغاز مذاکرات را رد کرد و اعلام کرد پایان جنگ تنها بر اساس تصمیم تهران و تحقق شروط تعیین‌شده از سوی این کشور امکان‌پذیر است.

بر اساس گزارش‌ها، ایران پنج شرط اصلی برای آتش‌بس مطرح کرده است که شامل توقف کامل حملات، ارائه تضمین‌های امنیتی، جبران خسارات، توقف درگیری در تمامی جبهه‌ها و به‌رسمیت شناختن حقوق ایران در تنگه‌ی هرمز است.

مقام‌های ایرانی تأکید کرده‌اند که هیچ مذاکره‌ای پیش از پذیرش این شروط انجام نخواهد شد و زمان پایان جنگ نیز توسط ایران تعیین می‌شود.