میر حازم تحسین بیگ حمله پیشمرگان کوردستان را محکوم کرد

1 ساعت پیش

میر حازم تحسین بیگ با محکوم کردن حمله به اربیل و نیروهای پیشمرگه، تأکید کرد هرگونه تعرض به اقلیم کوردستان به معنای هدف قرار دادن همه‌ی اقوام، مذاهب و لایه‌های اجتماعی این سرزمین است.

میر حازم تحسین بیگ، امیر ایزدیان، چهارشنبه ۲۵ مارس ۲۰۲۶ (۵ فروردین ۱۴۰۵)، در بیانیه‌ای حمله به شهر اربیل و هدف قرار دادن نیروهای پیشمرگه را به‌شدت محکوم کرد و مراتب تسلیت و همدردی عمیق خود را به خانواده‌های پیشمرگه‌های شهید ابراز داشت. او همچنین برای زخمی‌های این حمله آرزوی بهبودی سریع کرد.

میر ایزدیان در این بیانیه تأکید کرد که کوردستان همواره همچون تابلویی زیبا و موزاییکی رنگارنگ بوده که همه‌ی مؤلفه‌های اجتماعی و ملی را در خود جای داده است؛ از همین رو، هر حمله‌ای به این اقلیم در واقع حمله به تمام طیف‌ها و اجزای ملت کوردستان به شمار می‌آید.

او در ادامه خواستار پایان دادن به جنگ و متوقف شدن خون‌ریزی پیشمرگه‌ها و غیرنظامیان شد و تأکید کرد که نباید بیش از این به دارایی‌ها و اموال عمومی و خصوصی آسیب وارد شود. میر حازم تحسین بیگ در پایان گفت که زبان خشونت چیزی جز ویرانی و نابودی برای انسان و سرزمین به‌دنبال ندارد، در حالی که زبان صلح می‌تواند امید، امنیت و آرامش را به همراه بیاورد.