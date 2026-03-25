حزب بیت‌نهرین، حمله‌ی موشکی به مواضع پیشمرگه را نقض آشکار حاکمیت عراق نامید

حزب بیت نهرین دموکرات در بیانیه‌ای رسمی، حمله‌ی موشکی جمهوری اسلامی ایران به پایگاه‌های نیروهای پیشمرگه در اقلیم کوردستان را به‌شدت محکوم کرد. این حزب اعلام کرد که در نتیجه این حمله، ۶ پیشمرگه کشته و ۳۰ نیروی دیگر با درجات مختلف زخمی شده‌اند و تأکید کرد که اقلیم کوردستان به هیچ شکل طرف این درگیری‌ها نبوده است.

در متن بیانیه آمده است که هدف قرار دادن نیروهای پیشمرگه، به‌عنوان بخشی از ساختار نظامی عراق، نقض صریح و آشکار حاکمیت عراق و امنیت ملی این کشور به‌شمار می‌رود. حزب بیت نهرین دموکرات از دولت فدرال عراق خواست مانع کشیده شدن کشور به جنگی شود که بیش از سه هفته است ادامه دارد.

این حزب همچنین تأکید کرد که اختیار تصمیم‌گیری درباره‌ی جنگ و صلح باید صرفاً در دست دولت باشد و از جامعه‌ی بین‌المللی خواست برای توقف فوری جنگ و بازگرداندن آرامش به عراق و منطقه وارد عمل شود. در بخش دیگری از بیانیه، حزب بیت نهرین دموکرات همه‌ی حملات و تجاوزهایی را که زیرساخت‌های خدماتی، مراکز اقتصادی، نمایندگی‌های دیپلماتیک، فرودگاه‌ها و اماکن عمومی در اقلیم کوردستان و عراق را هدف قرار می‌دهند، محکوم کرد و آنها را عاملی برای برهم زدن ثبات کشور دانست.

این حزب در پایان، برای جان‌باختگان رحمت و برای مجروحان آرزوی شفای عاجل کرد.