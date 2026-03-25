تهدیدهای متقابل ایران و آمریکا وارد تلاشهای دیپلماتیک شکننده شده است
جنگ آمریکا-اسرائیل و ایران روز بەروز ابعاد پیچیدهتری به خود میگیرد
تحولات میدانی و سیاسی در منطقه خاورمیانه وارد مرحلهای حساس و پیچیده شده است؛ جایی که همزمان با تشدید تهدیدهای نظامی، نشانههایی از تلاشهای محدود دیپلماتیک نیز دیده میشود، اما چشمانداز رسیدن به توافق همچنان مبهم ارزیابی میشود.
بر اساس مجموعه گزارشها، مقامات ایرانی اعلام کردهاند که وضعیت تنگهی هرمز بهطور بنیادین تغییر کرده و دیگر به شرایط گذشته بازنخواهد گشت. به گفتهی سخنگوی قرارگاه خاتمالانبیا، ایران قواعد جدیدی برای تردد دریایی در این گذرگاه راهبردی وضع کرده و کنترل عبور و مرور کشتیها را در اختیار گرفته است. وی همچنین تأکید کرده که عبور نیروهای آمریکایی و طرفهای مرتبط با آنها در این مسیر محدود شده و صدور مجوز تردد اکنون در اختیار تهران قرار دارد.
تأکید ایران بر ادامهی حاکمیت کامل بر تنگهی هرمز
در همین حال، وزیر امور خارجهی ایران نیز با تأکید بر شکست اهداف آمریکا و اسرائیل در جنگ، اعلام کرده است که تنگهی هرمز تحت کنترل ایران باقی خواهد ماند و حتی پس از پایان جنگ نیز با سازوکارهای جدید اداره خواهد شد. او همچنین از وجود «سیاست گزینشی» در اجازهی عبور کشورها از این گذرگاه خبر داد و برخی کشورها از جمله چین، روسیه و هند را در زمره شرکای مورد اعتماد تهران معرفی کرد.
همزمان، تهران بر انسجام داخلی در تصمیمگیریهای مربوط به جنگ تأکید کرده است. رئیسجمهور ایران اعلام کرده که تمامی مراکز تصمیمگیری در کشور تحت هدایت رهبری، موضعی واحد در قبال جنگ دارند و این انسجام را عامل عبور از بحرانهای کنونی دانست.
واشینگتن بر لحن تهدیدآمیز خود ادامه میدهد
در مقابل، واشینگتن لحن تهدیدآمیز خود را حفظ کرده است. کاخ سفید اعلام کرده که در صورت نرسیدن به توافق، گزینه حملات گستردهتر نظامی علیه ایران همچنان روی میز است. سخنگوی کاخ سفید تأکید کرده که دولت آمریکا در عین ادامه مذاکرات، از «استراتژی فشار از موضع قدرت» پیروی میکند و آماده تشدید عملیات نظامی در صورت شکست دیپلماسی است.
در سطح دیپلماتیک، تلاشها برای مذاکره همچنان با تردید همراه است. گزارشها حاکی است ایران هنوز بهطور رسمی به پیشنهاد آمریکا پاسخ نداده و شروطی سختگیرانه برای پذیرش آتشبس مطرح کرده است؛ شروطی که از جمله شامل توقف کامل حملات، تضمینهای بینالمللی و به رسمیت شناختن کنترل ایران بر تنگه هرمز میشود. این وضعیت باعث شده تلاشهای واشینگتن برای آغاز مذاکرات مستقیم با مانع جدی مواجه شود.
مصونیت برخی ازمقامهای ایرانی از سوی آمریکا و اسرائیل
در همین چارچوب، برخی رسانههای اسرائیلی گزارش دادهاند که آمریکا و اسرائیل بهطور موقت تضمین امنیتی به برخی مقامات ارشد ایرانی دادهاند تا امکان حضور آنان در مذاکرات احتمالی فراهم شود. با این حال، منابع سیاسی همچنان نسبت به موفقیت این گفتوگوها بدبین هستند و احتمال دستیابی به توافقی جامع را پایین ارزیابی میکنند.
در سطح منطقهای نیز تنشها رو به افزایش است. شش کشور عربی در بیانیهای مشترک ضمن محکوم کردن حملات منتسب به ایران، از دولت عراق خواستهاند مانع استفاده از خاک خود برای حمله به کشورهای همسایه شود. این کشورها همچنین بر حق خود برای دفاع در برابر تهدیدها تأکید کردهاند.
هشدار مجدد ایران به کشورهای منطقه
در سوی دیگر، مقامات ایرانی هشدارهای شدیدی به کشورهای منطقه دادهاند. رئیس مجلس ایران اعلام کرده هرگونه همکاری با دشمنان برای اقدام علیه ایران با پاسخ سخت مواجه خواهد شد و زیرساختهای اقتصادی و انرژی کشورهای مشارکتکننده هدف قرار خواهد گرفت.
در همین حال، گزارشهایی از احتمال اعلام آتشبس در روزهای آینده منتشر شده است. برخی منابع اسرائیلی پیشبینی کردهاند که ممکن است تا پایان مهلت تعیینشده از سوی واشینگتن، توافقی اولیه برای توقف درگیریها اعلام شود، هرچند اختلافات عمیق میان طرفین، دستیابی به توافقی پایدار را با تردید جدی مواجه کرده است.
احتمال دیدار روسای جمهور آمریکا و چین
همزمان با این تحولات، رئیسجمهور آمریکا از برنامهریزی برای دیدار با رئیسجمهور چین در ماه مه خبر داده است؛ دیداری که میتواند در چارچوب تلاشهای گستردهتر برای مدیریت بحرانهای بینالمللی از جمله تنشهای خاورمیانه ارزیابی شود.
در مجموع، منطقه در شرایطی قرار گرفته که همزمان با افزایش سطح تهدیدهای نظامی و تبادل هشدارهای شدید، مسیرهای دیپلماتیک نیز همچنان فعال اما شکننده باقی ماندهاند؛ وضعیتی که آینده آن به تصمیمات سیاسی روزهای پیشرو گره خورده است.