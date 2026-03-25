تماس تلفنی مسرور بارزانی و نمایندهی ویژهی آمریکا
نمایندهی ویژهی آمریکا در امور سوریە در پی حمله به پیشمرگهها با اقلیم کوردستان ابراز همدردی کرد
نخستوزیر اقلیم کوردستان و نمایندهی ویژهی رئیسجمهور ایالات متحده در امور سوریه و سفیر این کشور در ترکیه، در گفتوگویی تلفنی آخرین تحولات منطقه را بررسی کردند؛ در این تماس، طرف آمریکایی در پی حملهی اخیر به نیروهای پیشمرگه، مراتب تسلیت و همدردی خود را اعلام کرد.
بر اساس بیانیهی منتشرشده از سوی دولت اقلیم کوردستان، شامگاه چهارشنبه ۲۵ مارس ۲۰۲۶، مسرور بارزانی، نخستوزیر اقلیم، تماسی تلفنی از تام باراک، نمایندهی ویژهی دونالد ترامپ در امور سوریه و سفیر آمریکا در ترکیه، دریافت کرد.
طبق این بیانیه، تام باراک در این گفتوگو با اشاره به حمله موشکی بالستیک اخیر به مواضع نیروهای پیشمرگه در منطقه سوران که به شهید شدن شش تن از پیشمرگهها انجامید، مراتب تسلیت و همدردی خود را به نخستوزیر اقلیم کوردستان ابراز کرد.
در مقابل، مسرور بارزانی نیز از این تماس و ابراز همدردی طرف آمریکایی قدردانی کرد.
در بخش دیگری از این تماس، دو طرف به بررسی آخرین تحولات و تغییرات در وضعیت عمومی اقلیم کوردستان، عراق و منطقه پرداختند.
همزمان، نخستوزیر اقلیم کوردستان در پیامی در شبکهی اجتماعی «ایکس» اعلام کرد: «از تام باراک بهدلیل ابراز تسلیت به مناسبت شهادت شش پیشمرگه قهرمان و همدردی با ما قدردانی میکنم.»
وی همچنین بر اهمیت روابط و همکاری میان اقلیم کوردستان و ایالات متحده در شرایط حساس کنونی تأکید کرد و ابراز امیدواری کرد که گفتوگوها و همکاریهای دوجانبه ادامه یابد.
I had a good call with @USAMBTurkiye Tom Barrack and thanked him for his thoughtful call and condolences. Our people stand united in mourning the martyred Peshmerga.— Masrour Barzani (@masrourbarzani) March 25, 2026
We value the KRG–U.S. partnership at this critical moment and look forward to continuing our dialogue.