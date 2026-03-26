آکسیوس: در صورت شکست مذاکرات، آمریکا گزینهی حملهی زمینی به ایران را بررسی میکند
مقامات آمریکایی از سناریوی حمله به عمق خاک ایران، کنترل ذخایر اورانیوم و تصرف جزیرهی خارگ بهعنوان گزینهی نهایی خبر دادند.
یک رسانهی آمریکایی به نقل از منابع آگاه گزارش داد که ایالات متحده در صورت عدم دستیابی به توافق با ایران، احتمال اجرای عملیات نظامی گسترده شامل حملهی زمینی را بررسی میکند.
به گزارش وبسایت «آکسیوس»، شماری از مقامات آمریکایی اعلام کردهاند که گزینهی نهایی واشنگتن میتواند شامل ورود نیروهای زمینی به عمق خاک ایران و اجرای موجی از حملات سنگین با هدف کنترل تأسیسات هستهای و ذخایر اورانیوم باشد. به گفتهی این منابع، طرحهای پنتاگون برای چنین سناریویی از پیش آماده شده است.
در این گزارش آمده است که کنترل جزیرهی خارگ بهعنوان مهمترین پایانهی صادرات نفت ایران، بخش کلیدی این طرح محسوب میشود. این جزیره محل صادرات حدود ۹۰ درصد نفت ایران است و از دست رفتن آن میتواند ضربهای مستقیم به منابع مالی تهران وارد کند.
منابع آمریکایی همچنین تأکید کردهاند که بهدلیل قرار گرفتن تأسیسات هستهای ایران در عمق زمین، حملات هوایی بهتنهایی کافی نیست و همین موضوع، گزینهی عملیات زمینی را تقویت کرده است.
در همین حال، گزارشها حاکی است که دونالد ترامپ بهطور موقت حملات به زیرساختهای انرژی ایران را تا ۲۸ مارس متوقف کرده تا فرصت بیشتری برای مذاکرات فراهم شود. همزمان، تلاشهای دیپلماتیک برای برگزاری دور جدیدی از گفتوگوها میان تهران و واشنگتن ادامه دارد.