وزارت خارجه‌ی آمریکا بر حمایت از نیروهای پیشمرگه تأکید کرد

1 ساعت پیش

مارکو روبیو در تماس تلفنی با مسرور بارزانی، ضمن ابراز همدردی با قربانیان، بر تداوم حمایت واشنگتن از اقلیم کوردستان و نیروهای پیشمرگه تأکید کرد.

مارکو روبیو، شامگاه پنج‌شنبه ۲۶ مارس ۲۰۲۶ (۶ فروردین ۱۴۰۵) در گفت‌وگوی تلفنی با مسرور بارزانی، مراتب تسلیت و همدردی خود را به‌دلیل کشته شدن نیروهای پیشمرگه ابراز کرد.

بر اساس این گزارش، وزیر خارجه آمریکا در این تماس، ضمن ابراز همدردی با خانواده قربانیان، حمایت واشنگتن از اقلیم کوردستان و نیروهای پیشمرگه را بار دیگر مورد تأکید قرار داد.

در مقابل، مسرور بارزانی نیز از تماس و ابراز همدردی وزیر خارجه آمریکا قدردانی کرده و آن را نشانه‌ای از روابط نزدیک و همکاری‌های دوجانبه دانست.

در بخش دیگری از این گفت‌وگو، روابط میان اقلیم کوردستان و دولت فدرال عراق و همچنین چالش‌های اقتصادی موجود مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

این تماس در حالی انجام شده که تحولات امنیتی اخیر در منطقه، به‌ویژه حملات علیه نیروهای پیشمرگه، واکنش‌های گسترده بین‌المللی را به‌دنبال داشته است.