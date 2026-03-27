جمعیت هلال احمر ایران آخرین آمارها از حملات هوایی به «مناطق غیرنظامی» را اعلام کرد

اربیل (کوردستان۲۴) – جمعیت هلال احمر ایران، امروز جمعه ۲۷ مارس، آخرین آمارها از حملات هوایی به مناطق مختلف آن کشور را اعلام کرد.

پیرحسین کولیوند، رئیس جمعیت هلال احمر ایران، در اظهاراتی رسانه‌ای که در کانال تلگرامی جمعیت هلال احمر منتشر شد، گفت: «متأسفانه تا به امروز بعد از حملات صهیونی-آمریکایی 92 هزار و 662 واحد غیرنظامی آسیب دیدند و از این تعداد 71 هزار و 256 واحد فقط مسکونی است.»

وی افزود: «20 هزار و 392 واحد تجاری آسیب دیده است و 290 واحد درمانی مورد هدف قرار گرفته است.»

همچنین از آسیب دیدن «حدود 600 مدرسه» خبر داد «که مهمترین آن مدرسه میناب بود.»

کولیوند، گفت: «17 پایگاه هلال احمر مورد هدف مستقیم قرار گرفته است.»

از طرفی دیگر احمد علوی، رئیس کمیته میراث فرهنگی شورای شهر تهران، اعلام کرد که در حملات آمریکا و اسرائیل به ایران از زمان آغاز جنگ، حداقل ۱۲۰ مکان مهم فرهنگی یا تاریخی در سراسر آن کشور آسیب دیده‌اند.

علوی گفت: «حداقل ۱۲۰ موزه، ساختمان تاریخی و مکان فرهنگی در استان‌های مختلف مستقیماً هدف قرار گرفته و متحمل خسارات ساختاری جدی شده‌اند.»

ایالات متحده و اسرائیل در ۲۸ فوریه، جنگ علیه ایران را آغاز کردند، جنگی که از آن زمان تاکنون عملاً تمام خاورمیانه را درگیر کرده است.

ب.ن