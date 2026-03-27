حوثی‌های یمن از آمادگی برای ورود به جنگ ایران خبر دادند

1 ساعت پیش

در حالی‌که حوثی‌ها از آمادگی برای مداخله‌ی مستقیم در جنگ منطقه‌ای خبر داده‌اند، ارتش اسرائیل از شلیک یک موشک از خاک یمن به‌سوی جنوب این کشور خبر می‌دهد.

با ادامه و تشدید تنش‌ها در خاورمیانه و ادامه‌ی درگیری‌ها میان ایران از یک‌سو و آمریکا و اسرائیل از سوی دیگر، حوثی‌های یمن اعلام کرده‌اند که آماده‌ی ورود مستقیم به جنگ هستند؛ هم‌زمان ارتش اسرائیل نیز از شلیک یک موشک از خاک یمن به‌سوی این کشور خبر داده است.

حوثی‌های یمن در بیانیه‌ای رسمی، با اشاره به افزایش تنش‌های منطقه‌ای و حملات آمریکا و اسرائیل علیه ایران و محور مقاومت، تأکید کردند که برای ورود به یک جنگ مستقیم آمادگی کامل دارند.

در این بیانیه، ضمن هشدار شدید به واشینگتن و تل‌آویو، این موضع در چارچوب «مسئولیت دینی و اخلاقی» در قبال تحولات منطقه عنوان شده و هدف اقدامات اخیر آمریکا و اسرائیل، اجرای پروژه «اسرائیل بزرگ» و تغییر موازنه‌های منطقه‌ای توصیف شده است.

حوثی‌ها همچنین خواستار توقف فوری حملات به ایران، غزه، لبنان و عراق، پایان محاصره‌ی یمن و اجرای توافقات مرتبط با غزه شدند و تأکید کردند که هرگونه گسترش درگیری‌ها می‌تواند امنیت جهانی و اقتصاد بین‌المللی را با تهدید جدی مواجه کند.

در ادامه، این گروه اعلام کرد که در صورت شکل‌گیری هرگونه ائتلاف جدید علیه ایران، استفاده‌ی نظامی از دریای سرخ یا تشدید تنش‌ها، آماده‌ی مداخله مستقیم نظامی خواهد بود. در عین حال تأکید شد که عملیات‌های آن‌ها صرفاً اهداف آمریکایی و اسرائیلی را هدف قرار می‌دهد.

در همین راستا، ارتش اسرائیل صبح روز شنبه ۲۸ مارس ۲۰۲۶ اعلام کرد که یک موشک شلیک‌شده از خاک یمن به‌سوی این کشور را شناسایی کرده است.

بر اساس بیانیه‌ی ارتش اسرائیل، سامانه‌های پدافند هوایی برای رهگیری و انهدام این موشک فعال شده‌اند. همچنین رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند که آژیرهای هشدار در شهر ایلات و مناطق جنوبی از جمله نقب به صدا درآمده است.

این حمله در حالی صورت گرفته که به گفته‌ی منابع اسرائیلی، این نخستین مورد شلیک موشک از یمن به‌سوی اسرائیل پس از آغاز دور جدید جنگ منطقه‌ای علیه ایران در حدود یک ماه گذشته است.

حوثی‌ها پیش‌تر نیز، به‌ویژه پیش از برقراری آتش‌بس در غزه، بارها با استفاده از موشک و پهپاد مناطق جنوبی اسرائیل از جمله ایلات را هدف قرار داده بودند. با این حال، حمله‌ی اخیر نشان‌دهنده‌ی بازگشت فعال این جبهه به معادلات نظامی منطقه در سایه‌ی تشدید بحران کنونی است.

این تحولات، در مجموع بیانگر گسترش دامنه درگیری‌ها و افزایش احتمال چندجبهه‌ای شدن جنگ در خاورمیانه است؛ روندی که می‌تواند پیامدهای گسترده‌تری برای امنیت منطقه و جهان به همراه داشته باشد.