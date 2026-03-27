همزمان با ادامهی حملات متقابل، رئیس جمهور آمریکا از ادمهی مذاکره با ایران خبر میدهد
تهران در بارهی حمله به نیروگاه اتمی بوشهر هشدار داد
همزمان با ورود جنگ اسرائیل و آمریکا با ایران به بیست و نهمین روز خود، در حالیکه دونالد ترامپ از آغاز مذاکرات با ایران خبر میدهد، تهران از هدف قرار گرفتن اطراف نیروگاه بوشهر هشدار داده و همزمان گزارشهایی از حملات متقابل میان ایران و نیروهای آمریکایی منتشر شده است.
تحولات نظامی و سیاسی در خاورمیانه وارد مرحلهای تازه شده است؛ جایی که همزمان با ادعای دونالد ترامپ دربارهی آغاز مذاکرات با ایران، گزارشهایی از حملات متقابل، هدف قرار گرفتن تأسیسات حساس و افزایش تنشهای میدانی منتشر شده است.
ترامپ: در حال مذاکره با ایران هستیم
دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، روز شنبه ۲۸ مارس ۲۰۲۶ اعلام کرد که واشینگتن در حال مذاکره با تهران است. او در سخنانی مدعی شد ایران تحت «فشار بیسابقه» قرار دارد و خواستار توافق شده است.
ترامپ تأکید کرد که ایالات متحده هرگز اجازهی دستیابی ایران به سلاح هستهای را نخواهد داد و مدعی شد که در عملیاتهای نظامی پیشین، زیرساختهای هستهای ایران تضعیف شدهاند. وی همچنین از احتمال ارسال نفت از سوی ایران در چارچوب توافق احتمالی سخن گفت و ابراز امیدواری کرد مذاکرات به «صلحی مؤثر» منجر شود.
اظهارات او در حالی مطرح میشود که منابع رسمی ایرانی تاکنون چنین مذاکراتی را تأیید نکردهاند.
هشدار ایران دربارهی نیروگاه بوشهر
در سوی مقابل، سازمان انرژی اتمی ایران اعلام کرد که مناطق اطراف نیروگاه هستهای بوشهر هدف حمله قرار گرفته، اما این حملات خسارت فنی یا اختلالی در فعالیت نیروگاه ایجاد نکرده است.
تهران هشدار داده است که هرگونه هدف قرار دادن مستقیم این تأسیسات میتواند به یک «حادثهی هستهای خطرناک» با پیامدهای گسترده برای کل منطقه منجر شود. گزارشها حاکی از آن است که این سومین بار است که اطراف این نیروگاه از زمان آغاز دور جدید درگیریها هدف حمله قرار میگیرد.
ادعاهای سپاه پاسداران دربارهی حمله به نیروهای آمریکا
در همین حال، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بیانیهای اعلام کرد که در یک عملیات گسترده، چندین هدف مرتبط با نیروهای آمریکایی را در منطقه مورد حمله قرار داده است.
بر اساس این بیانیه، یگانهای دریایی سپاه با استفاده از موشکهای بالستیک و کروز، اهدافی در نزدیکی بندرها و سواحل منطقه را هدف قرار دادهاند و مدعی شدهاند که چند شناور نظامی آمریکا آسیب دیدهاند. همچنین از بهکارگیری پهپادها برای هدف قرار دادن مواضع دیگر خبر داده شده است.
این ادعاها تاکنون از سوی منابع مستقل یا آمریکایی تأیید نشدهاند.
گزارشها از زخمی شدن نظامیان آمریکایی در عربستان
همزمان، رسانههای آمریکایی گزارش دادهاند که در پی حملهای موشکی و پهپادی به پایگاه هوایی «امیر سلطان» در عربستان سعودی، دستکم ۱۲ نظامی آمریکایی زخمی شدهاند.
به نوشتهی منابع خبری از جمله سیبیاس نیوز و والاستریتجورنال، این حمله موجب وارد آمدن خساراتی به تجهیزات و برخی هواپیماهای نظامی آمریکا، از جمله هواپیماهای سوخترسان، شده است. با این حال، پنتاگون هنوز جزئیات رسمی بیشتری درباره میزان خسارات و وضعیت نیروهای زخمی منتشر نکرده است.