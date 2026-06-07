ارتش اسرائیل: آژیرهای حمله هوایی به صدا درآمدند

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اربیل (کوردستان۲۴)- امروز یکشنبه ۷ ژوئن، آژیرهای حمله هوایی در اسرائیل به صدا درآمدند، زیرا ارتش این کشور برای اولین بار از زمان برقراری آتش‌بس در ماه آوریل در جنگ خاورمیانه، موشک‌های ایرانی را رهگیری ‌کرد.

ارتش اسرائیل این حمله را تنها چند ساعت پس از تهدید تهران به تلافی حمله جدید اسرائیل به بیروت گزارش داد.

آتش‌بس ۸ آوریل، خصومت‌های عمده بین ایران، اسرائیل و ایالات متحده را متوقف کرده بود، اما تلاش‌ها برای تبدیل آتش‌بس به یک توافق بارها متوقف شده است و پرتاب‌های روز یکشنبه مطمئناً امیدها برای صلح پایدار را بیش از پیش کاهش می‌دهد. جنگ خاورمیانه به صدمین روز خود رسیده است.

تهران اصرار داشته است که هرگونه توافقی برای پایان دائمی جنگ باید درگیری موازی در لبنان را نیز متوقف کند، جایی که اسرائیل در حال انجام عملیاتی علیه جنبش حزب‌الله تحت حمایت ایران است و هشدار داده بود که هرگونه حمله جدید به بیروت باعث "از سرگیری کامل" خصومت‌ها خواهد شد.

امروز یکشنبه، دفتر بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، اعلام کرد که ارتش «در پاسخ به آتش حزب‌الله به سمت خاک اسرائیل، یک مرکز فرماندهی شبه‌نظامیان در منطقه ضاحیه بیروت را هدف قرار داده است.»

وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد که این حمله منجر به کشته شدن دو نفر و زخمی شدن ۲۰ نفر دیگر شده است.

اسرائیل هشدار داده بود که در صورت حمله حزب‌الله به شمال اسرائیل، این منطقه را هدف قرار خواهد داد و این گروه بعداً تأیید کرد که صبح یکشنبه موشک و پهپاد به دو پادگان ارتش اسرائیل شلیک کرده است.

محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس ایران و مذاکره‌کننده ارشد آن در مذاکرات با واشینگتن، ایالات متحده را به دادن «چراغ سبز» برای حمله به بیروت متهم کرد و گفت که دارایی‌های ایالات متحده و اسرائیل اکنون «اهداف مشروع» هستند.

ساعاتی بعد، ارتش اسرائیل از حداقل سه موج موشک شلیک شده خبر داد و گفت که پدافند هوایی آن «در حال حاضر در حال شناسایی و رهگیری تهدیدات» است.

رئیس ستاد فرماندهی مرکزی ارتش ایران گفت که اسرائیل با حمله به بیروت «از تمام خطوط قرمز عبور کرده است» و خواستار توقف عملیات خود در لبنان شد.

ژنرال علی عبداللهی گفت: «ارتش اسرائیل باید حملات خود به جنوب لبنان و حومه آن را متوقف کند و اگر حملات خود را به آن منطقه گسترش دهد یا به اقدام ایران پاسخ دهد، با ضربات ویرانگرتر و پشیمان‌کننده‌تری روبرو خواهد شد.»

«بن‌بست»

محسن رضایی، مشاور نظامی سید مجتبی خامنه‌ای، رهبر ایران، به سی‌ان‌ان گفته بود که مذاکرات با آمریکا «در بن‌بست است و ترامپ باید این بن‌بست را بشکند» و خواستار آزادسازی حدود ۲۴ میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران شده بود.

اما ترامپ در همان مصاحبه گفت که قبل از رسیدن به توافق اولیه با تهران، دارایی‌های مسدود شده ایران را آزاد نخواهد کرد. او گفت: «اگر آنها درست رفتار کنند، اگر کار خوبی انجام دهند، ما شروع به صحبت می‌کنیم.»

در واقع، به گفته منبعی آشنا با تفکر اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری، واشینگتن ممکن است به دنبال استفاده از این وجوه برای پرداخت خسارات ناشی از حملات ایران به متحدان خلیج فارس باشد.

در همین حال، فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام) اعلام کرد که دو پهپاد ایرانی را که «ترافیک دریایی بین‌المللی را در تنگه هرمز تهدید می‌کردند» منهدم کرده است.

رهگیری و حملات قبلی پهپادها به سایت‌های راداری ایران، تهران را بر آن داشت که روز شنبه موشک‌هایی را به سمت متحدان آمریکا، بحرین و کویت، شلیک کند.

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