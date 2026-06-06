مسرور بارزانی در اربیل با معنون وزیر خارجه‌ی یونان دیدار کرد

1 ساعت پیش

مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان و هاری تیوهاریس، معاون وزیر خارجه‌ی یونان، بر تقویت همکاری‌های دوجانبه در حوزه‌های بازرگانی، گردشگری، باستان‌شناسی و سلامت تاکید کردند.

مسرور بارزانی، نخست‌وزیر دولت اقلیم کوردستان، روز یکشنبه، ۷ ژوئن ۲۰۲۶ (۱۷ خرداد ۱۴۰۵)، با هاری تیوهاریس، معاون وزیر خارجه یونان استقبال کرد.

بر اساس بیانیه‌ی رسمی دولت اقلیم کوردستان، در این دیدار دو طرف در خصوص اهمیت تقویت هرچه بیشتر روابط میان اقلیم کوردستان و جمهوری یونان در زمینه‌های گوناگون ابراز هم‌سویی کردند.

طرفین به‌طور ویژه بر گسترش تعاملات در بخش‌های "تبادلات بازرگانی، گردشگری، فرهنگی، باستان‌شناسی و بهداشت و درمان" تاکید ورزیدند.

در بخش دیگری از این گفتگوها، آخرین تحولات و رویدادهای جاری در وضعیت کلی عراق و منطقه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

مسرور بارزانی و هاری تیوهاریس در این نشست بر ضرورت حفظ امنیت و ثبات در منطقه به عنوان یک اولویت راهبردی تاکید کردند.