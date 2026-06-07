ترامپ خواستار حملات «دقیقتر» علیه حزبالله شد
اربیل (کوردستان۲۴)- دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، در مصاحبهای که امروز یکشنبه ۷ ژوئن منتشر شد، خواستار حملات «دقیقتر» علیه حزبالله در لبنان شد و گفت که خواستار گنجاندن این درگیری در توافق صلح با ایران نیست.
طبق متن مصاحبه ضبط شده در روز جمعه، ترامپ در برنامه «دیدار با مطبوعات» شبکه انبیسی گفت: «من دوست دارم شاهد حملهای دقیقتر به حزبالله باشم. فکر میکنم باید دقیقتر باشد.»
او افزود: «دوست دارم لبنان زندگی بهتری داشته باشد.»
اسرائیل امروز یکشنبه به حومه جنوبی بیروت، دژ حزبالله طرفدار ایران، حمله کرد و گفت که این حملات را به تلافی حملاتی که قلمرو آن را هدف قرار داده، انجام میدهد، علیرغم آتشبسی که چرخه خشونت را متوقف نکرده است.
ترامپ در پاسخ به این سوال که آیا خواستار گنجاندن لبنان در توافق با ایران است، پاسخ داد: «نه، نه.»
او گفت: «به هیچ وجه. من درخواست نمیکنم. فکر میکنم آنها دوست دارند این را ببینند، اما من درخواست نمیکنم.»
ترامپ پیش از این گفته بود که میخواهد بحثهای مربوط به لبنان را از مذاکرات مربوط به توافق با ایران «جدا» کند، در حالی که تهران، برعکس، میخواهد این دو درگیری را به هم مرتبط کند.
ترامپ هفته گذشته در مصاحبهای با نیویورک پست تأیید کرد که تماس تلفنی پرتنشی با بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، داشته و در جریان آن، متحد نزدیک خود را به خاطر حمله اسرائیل به لبنان سرزنش کرده است.
بر اساس آخرین آمار رسمی، حملات اسرائیل به لبنان از زمان شروع مجدد جنگ در ۲ مارس، ساختمانهای متعددی را ویران کرده و بیش از ۳۵۶۰ نفر را کشته است.
طبق اعلام ارتش اسرائیل، ۲۹ سرباز و یک پیمانکار غیرنظامی آن کشور نیز در لبنان کشته شدهاند.
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