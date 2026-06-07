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اربیل (کوردستان۲۴)- یک عضو هیئت ایمرالی می‌گوید که رهبر زندانی (پ.ک.ک) در چارچوب روند صلح ترکیه، نقشه‌راه جدیدی برای عبور از بن‌بست سیاسی ارائه کرده است.

امروز یکشنبه ۷ ژوئن، مدحت سنجر، عضو هیئت مذاکرات حزب دموکراسی و برابری خلق‌ها (دَم‌پارتی)، معروف به هیئت ایمرالی، جزئیات دیدار خود با عبدالله اوجالان، رهبر زندانی حزب کارگران کوردستان (پ.ک.ک) را بیان کرد و گفت که اوجالان نقشه‌راه جدیدی برای عبور از بن‌بست سیاسی ارائه کرده است.

سنجر گفت که اوجالان خواستار تسریع در صدور «قانون چارچوب» شده است، قانونی که باید توسط کمیسیون ویژه پارلمانی برای پیشبرد روند صلح در ترکیه تدوین و تصویب شود. اوجالان تأکید کرده است که لازم است کار بر روی این قانون قبل از تعطیلات تابستانی پارلمان ترکیه به اتمام برسد.

به گفته سنجر نقشه‌راه اوجالان سه محور را در بر می‌گیرد «تعیین ماهیت قانون، نهادینه کردن روند صلح و مشخص کردن نقش اوجالان در این مرحله.»

همچنین اعلام کرد که هیئت دَم‌پارتی با نمایندگان حزب عدالت و توسعه برای گفت‌وگو درباره ابعاد قانون یاد شده دیدار کرده است و اگرچه هنوز پیش‌نویس قانون به طور رسمی توسط دولت ارائه نشده است، اما تبادل نظر در مورد آن ادامه دارد تا روند سریع‌تر به پیش برود.

او درباره وضعیت آشفته منطقه و خطرات جنگ خاورمیانه هشدار داد و گفت که با در نظر گرفتن این وضعیت ضروری است به سرعت برای مسئله کورد راه‌حل سیاسی و قانونی در پیش گرفت.

عضو هیئت مذاکرات ایمرالی، تأکید کرد که همه طرف‌ها و نیروهای دموکراسی‌خواه به خصوص حزب جمهوری‌خواه خلق، در این رابطه مسئولیت تاریخی بر عهده دارند، به طوریکه تلاش‌های خود را تشدید کنند و از اتلاف وقت و یا عقب افتادن روند جلوگیری کنند.

عبدالله اوجالان از طرح روند صلح در ترکیه با محوریت حل مسئله کورد در آن کشور استقبال کرده است و در چارچوب آن از حزب کارگران کوردستان (پ.ک.ک) خواست که سلاح را زمین بگذارد و ساختار سازمانی خود را منحل کند. (پ.ک.ک) در پاسخ به درخواست اوجالان روند زمین گذاشتن سلاح را آغاز کرد و رهبران آن ادامه روند را به پیشبرد «قانون چارچوب» در ترکیه گره داده‌اند.

ب.ن