هاکان فیدان: آمریکا و اسرائیل منطقه را بهسوی جنگی گسترده سوق میدهند
وزیر خارجهی ترکیه خواستار توقف فوری جنگ و تقویت مسیرهای دیپلماتیک شد
هاکان فیدان، وزیر امور خارجهی ترکیه، با هشدار نسبت به تشدید تنشها در خاورمیانه اعلام کرد که اقدامات آمریکا و اسرائیل علیه ایران، منطقه را بهسوی یک جنگ گسترده سوق میدهد و خطر گسترش درگیریها به کل منطقه را افزایش داده است.
فیدان در یک گفتوگوی تلویزیونی که روز شنبه ۲۸ مارس ۲۰۲۶ منتشر شد، تأکید کرد که آغاز این جنگ با نقض قوانین بینالمللی همراه بوده و ادامهی آن میتواند پیامدهای خطرناکی برای ثبات منطقهای داشته باشد. وی گفت: «اولویت اصلی ما توقف جنگ است و در عین حال بسیار مهم است که از گسترش بیشتر آن جلوگیری کنیم.»
وزیر خارجهی ترکیه با اشاره به روند رو به افزایش تنشها افزود که این درگیری بهصورت «غیرقانونی» آغاز شده و هر روز خطر گسترش آن بیشتر میشود. او تأکید کرد که منطقه در آستانهی مرحلهای حساس قرار دارد که میتواند به یک بحران فراگیر تبدیل شود.
فیدان در ادامه از پیشرفت نسبی در مسیر گفتوگوها خبر داد و گفت که تماسها و پیامرسانی میان طرفها آغاز شده و برخی ارتباطات از طریق کشورهای واسطه، از جمله پاکستان، در جریان است. به گفته او، هرچند هنوز پیشرفت قابل توجهی حاصل نشده، اما آغاز این روند میتواند زمینهای برای کاهش تنشها فراهم کند.
وزیر خارجهی ترکیه همچنین با انتقاد از سیاستهای اسرائیل، هشدار داد که منطقه بهسمت «بازی خطرناکی» سوق داده میشود که بهگفتهی او سناریوی آن از سوی اسرائیل طراحی شده است. وی مدعی شد که هدف این روند، کشاندن کشورهای اسلامی به یک درگیری طولانیمدت با یکدیگر و ایجاد شکاف در جهان اسلام است.
او افزود: «کاشت بذر اختلاف و فتنه، مانع از همگرایی مجدد کشورهای اسلامی خواهد شد و ترکیه تلاش میکند مانع تحقق چنین سناریویی شود.»
فیدان همچنین به نفوذ اسرائیل در سیاستگذاریهای آمریکا اشاره کرد و گفت این موضوع دیگر یک «نظریه توطئه» نیست، بلکه به مسئلهای جدی تبدیل شده که حتی در محافل فکری و تحلیلی نیز مورد بحث قرار میگیرد.
وزیر خارجهی ترکیه در پایان تأکید کرد که کشورش بهدنبال جلوگیری از گسترش جنگ و دور نگه داشتن خود از پیامدهای آن است. وی همچنین با اشاره به تأثیرات منفی درگیریها بر کشورهای خلیج فارس، از آمریکا خواست در صورت دستیابی به توافق با ایران، فشار واقعی بر اسرائیل برای کاهش تنشها وارد کند.
این اظهارات در حالی مطرح میشود که درگیریها میان ایران و محور آمریکا-اسرائیل همچنان ادامه دارد و نگرانیها دربارهی گسترش آن به سایر کشورهای منطقه افزایش یافته است.