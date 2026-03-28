ترامپ‌: نوروز نماد پیروزی روشنایی بر تاریکی است

3 ساعت پیش

دونالد ترامپ در پیامی به نچیروان بارزانی، نوروز را نماد پیروزی روشنایی بر تاریکی و آغاز دوباره‌ی امید توصیف کرد.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده‌ی آمریکا، به مناسبت فرارسیدن عید نوروز، این جشن را به مردم کوردستان تبریک گفت.

بر اساس اعلام ریاست اقلیم کوردستان، نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کوردستان، پیام تبریکی از سوی دونالد ترامپ دریافت کرده است. در این پیام، رئیس‌جمهور آمریکا ضمن ابراز «گرم‌ترین تبریکات» خود، نوروز را جشن آغاز بهار و نماد پیروزی همیشگی روشنایی بر تاریکی توصیف کرده است.

در متن پیام آمده است که نوروز به‌عنوان جشنی کهن، بیانگر تجدید حیات، امید و آغازهای تازه است و هر سال یادآور قدرت نو شدن و حرکت به‌سوی آینده‌ای بهتر به شمار می‌رود.

ترامپ همچنین ابراز امیدواری کرده است که این مناسبت، موجب تقویت ارزش‌های صلح، کرامت انسانی و همزیستی شود و سال جدید برای همگان سرشار از خیر، آرامش و شادی باشد.

در ادامه‌ی این پیام، رئیس‌جمهور آمریکا تبریک خود را به تمامی کسانی که نوروز را جشن می‌گیرند نیز تعمیم داده و در پایان، عبارت «نوروز پیروز» را به زبان کوردی درج کرده است.