سودانی: عراق اجازهی کشیدهشدن به جنگهای منطقهای را نمیدهد
نخستوزیر عراق با هر تلاشی برای واردکردن عراق به درگیریهای منطقه مخالفت کرد
محمد شیاع سودانی، نخستوزیر عراق، اعلام کرد بغداد با قاطعیت در برابر هرگونه تلاش برای کشاندن این کشور به بحرانها و جنگهای منطقهای خواهد ایستاد.
بر اساس بیانیهی دفتر نخستوزیری، دولت عراق مصمم است از حاکمیت ملی و ثبات داخلی حفاظت کند و اجازه ندهد بازیگران داخلی یا خارجی، کشور را به عرصه درگیریهای منطقهای تبدیل کنند.
سودانی همچنین بر ضرورت تقویت همبستگی ملی و هماهنگی میان نیروهای سیاسی برای عبور از شرایط حساس کنونی تأکید کرد.