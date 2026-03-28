نخست‌وزیر عراق با هر تلاشی برای واردکردن عراق به درگیری‌های منطقه مخالفت کرد

5 ساعت پیش

نخست‌وزیر عراق تأکید کرد دولت این کشور با هرگونه تلاش برای وارد کردن عراق به درگیری‌های منطقه‌ای مقابله خواهد کرد.

محمد شیاع سودانی، نخست‌وزیر عراق، اعلام کرد بغداد با قاطعیت در برابر هرگونه تلاش برای کشاندن این کشور به بحران‌ها و جنگ‌های منطقه‌ای خواهد ایستاد.

بر اساس بیانیه‌ی دفتر نخست‌وزیری، دولت عراق مصمم است از حاکمیت ملی و ثبات داخلی حفاظت کند و اجازه ندهد بازیگران داخلی یا خارجی، کشور را به عرصه درگیری‌های منطقه‌ای تبدیل کنند.

سودانی همچنین بر ضرورت تقویت همبستگی ملی و هماهنگی میان نیروهای سیاسی برای عبور از شرایط حساس کنونی تأکید کرد.